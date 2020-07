Detenido un niño de 12 años por insultos racistas al delantero Zaha

La policía ha detenido este domingo a un niño de 12 años como presunto autor de los insultos racistas que recibió a través de las redes sociales el delantero marfileño Wilfried Zaha, poco antes de que Aston Villa y Crystal Palace se enfrentasen en un partido de la Premier League inglesa.

En su cuenta de Twitter, Zaha publicó tres capturas de pantalla con mensajes racistas que había recibido a través de otra red social, Instagram, de parte de un supuesto aficionado del Aston Villa.

Una de las imágenes era de miembros del Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca estadounidense.

Tras el partido, que ha acabado con la victoria 2-0 del Aston Villa, la policía de West Midlands ha anunciado que ha detenido al supuesto autor de los insultos, que resultó ser un niño de 12 años.

"Hemos sido alertados de una serie de mensajes racistas enviados hoy por este domingo a un futbolista y después de las investigaciones pertinentes hemos detenido a un niño", ha anunciado la policía en su cuenta Twitter.

"El niño de 12 años originario de Solihull ha sido puesto bajo custodia. Gracias a todos los que lo alertaron. El racismo no será tolerado", ha añadido la policía.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1