El pavelló de l’Horta Nord va ser l’escenari de les primeres finals dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2019-2020 en la modalitat de One Wall Individual juvenil. Un total de 20 jugadores són els que van participar en aquesta fase final, i només quatre es van jugar les medalles en el grup de la final absoluta, en la qual es va proclamar campió Mario, de Tavernes Blanques, millorant així la medalla de plata que va obtindre la darrera temporada.

El subcampionat va ser per al també jugador Albert, de Tavernes Blanques, que també va millorar el seu tercer lloc de l’any passat. Mentre que el bronze va ser per a Diego d’Onda i en quart lloc es va classificar Marc de Bellreguard. El lliurament de medalles va ser realitzat per la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Elvira López, i el vicepresident, Pedro López.

La província de Castelló va estar representada per dos joves pilotaris, Diego i Juan, tots dos d’Onda. El primer es va classificar per a la final absoluta en vèncer en el grup previ a Iván de Xàbia per 11 a 6, a Andreu d’Ondara per 11 a 7, a Pablo de València per 11 a 10, i a Benjamín de Tavernes Blanques per 11 a 8. En la final per les medalles, va guanyar Marc de Bellreguard per 11 a 8, i va perdre amb Albert de Tavernes Blanques per 6 a 11 i Mario de Tavernes Blanques per 8 a 11. El seu bronze té un gran valor perquè és en el seu primer any de juvenil i en la final es va enfrontar amb tres jugadors de segon any.

Per la seua banda, Juan va acabar a meitat de la classificació amb un molt bon desè lloc en el rànquing d’aquesta fase final dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de One Wall Individual per a categoria juvenil.