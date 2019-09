El trinquet de Massalfassar va posar el colofó a una gran temporada de tecnificació amb les finals del XIV Campionat Individual Sub-16 d’escala i corda, l’última de les competicions de la temporada 2018/19. Diego López d’Onda i l’escola de la Pobla de Vallbona van ser els grans triomfadors, ja que van tancar la temporada amb grans resultats.

Diego d’Onda, en la final absoluta, va demostrar el seu domini del rebot i control dels espais, en una partida on va trencar un joc al principi de la final per a poder guanyar per 60-50, ja que el seu rival, Quique de la Pobla de Vallbona, va jugar una de les seues millors partides i li va posar la final molt complicada tornant totes les pilotes en cada quinze.

La final va estar molt disputada i entretinguda per als espectadors que es van acostar al trinquet de Massalfassar.

En la final per la tercera plaça, Salva de la Pobla de Vallbona va guanyar a Óscar de la Pobla de Vallbona per 60-30, demostrant una gran solvència i millorant el quart lloc de la temporada passada. Van lliurar els trofeus als finalistes els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Elvira López i Jesús Fontestad.

TERCER PRoVINCIAL EN GUANYAR / Diego d’Onda, com a campió d’aquesta edició de la temporada 2018/19, s’uneix al selecte grup de campions d’aquesta competició de tecnificació: Vicent de Moncofa (2006), Nacho de Foyos (2007), Pere Roc de Benidorm (2008), Pau de Borriol (2009), Conillet d’Orba (2010), Francés de Petrer (2011), Carlos de Massalfassar (2012), Lluís de la Vega d’Almussafes (2013), Salva d’Alginet (2014), Jesús de Baronia (2015), Álvaro de Castells (2016), Mario de Riba-roja (2017) i Vicent de Massamagrell (2018), sent el tercer jugador de la província de Castelló que aconsegueix guanyar aquest individual de tecnificació, després dels esmentats Vicent de Moncofa i Pau de Borriol al 2006 i 2009 respectivament.

Sens cap dubte, una gran cloenda de temporada per a Diego López d’Onda, tot un referent de present i de futur.