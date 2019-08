Les joves promeses de la pilota valenciana de la província castellonenca, Diego d’Onda i Carmen de Castelló, han estat dos dels esportistes més destacats de l’Europeu de seleccions inferiors sub-15, sub-17 i sub-19 disputat a Portugal. Diego aconseguí l’or amb la selecció valenciana sub-19 a la modalitat de Llargues, mentre que Carmen ho va fer amb la sub-15 a One Wall, deixant el nom de Castelló en lo més alt.

A la primera fase, l’equip autonómic sub-19, liderat per Diego, va guanyar les seves tres partides (Bèlgica, Portugal i País Basc), trobant-se a la gran final amb la forta Bèlgica, on els valencians protagonitzaren una brillant actuació que els va permetre donar tota una exhibició i guanyar per 6 a 0. Diego va realitzar una competició fantástica al costat d’Hilari de Beniparrell, Joan d’Orba i Toni de Sella, els quals realitzaren un joc esquisit, sabent gestionar cada moment.

A Joc Internacional, Diego també va aconseguir la medalla de plata amb la selecció sub-19, perdent només en la final davant els belgues per 2 a 6, i a One Wall, on va participar amb la selecció sub-17 acompanyat per Salelles d’Oliva i Albert de Tavernes Blanques, també s’emportà la medalla de plata de nou, després de guanyar quatre partits a la primera fase i caure a la final davant la poderosa selecció belga.

Per la seua part, Carmen de Castelló, va aconseguir l’or en el seu debut amb la selecció autonómica, en una final agònica i molt emocionant en la que aconseguiren imposar-se a Holanda després de perdre el primer set. Amb Judith de Laguar i Aina de Meliana al costat, Carmen liderà l’equip per tal de dur a terme una remuntada épica que va ser el colofó per un campionat gairebé perfecte. Amb cinc victòries en la primera fase i el triomf a la final, les valencianes arrasaren per complet posant de manifest tot el seu potencial. Carmen va ser la millor jugadora de la selecció a aquesta categoria, realitzant una gran exhibició de lideratge i efectivitat.

D’aquesta manera, tant Diego com Carmen mostraren un altíssim rendiment a terres portugueses, erigint-se com a dos de les figures més importants de la selecció i del campionat, deixant més que clar que a la província castellonenca hi ha bon nivell.