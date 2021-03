Directo I Ya en juego la segunda parte entre el Leganés y el Castellón (0-0)

SEGUNDA PARTE:

Min 76: Primer cambio en el Castellón. Se marcha Arturo Molina y entra Carles Salvador.

Min 71: Peligrosa llegada del Leganés, salvó de forma magistral Iago Indias.

Min 69: Excelente acción de Jorge Fernández que buscó el pase atrás, se anticipó Cuéllar. Acto seguido, amarilla para Señé por una fuerte entrada.

Min 68: Cuarto cambio en el Leganés. Entra Rubén Pérez en detrimento Rubén Pardo.

Min 68: Tarjeta amarilla para Jorge Fernández en una falta que evita la contra local.

Min 67: Despejó Cuéllar la falta botada por Rubén Díez. Amarilla para Javi Moyano por pérdida de tiempo.

Min 64: Salvó Javi Moyano de forma providencial el remate de Rodrigo Tarín en el segundo palo.

Min 60: La puso Jorge Fernández en un córner sacado en corto, pero se marcho desviado.

Min 58: Cambio en las filas del Leganés. Se marcha José Arnaiz y entra Javier Avilés.

Min 57: Testarazo de Borja Bastón que casi encuentra portería.

Min 52: Disparo lejano de Lapeña. Puso en aprietos el Castellón a la zaga local en un saque de banda lateral. Una jugada que practica el conjunto de Garrido desde su llegada.

Min 47: Peligrosa llegada a línea de fondo de Jonathan Silva que no encuentra rematador. El Leganés intenta meter una marcha más.

Min 45: Arranca la segunda parte. Mueve ficha Garitano. Se marchan Eraso y Miguel, entran Borja Bastón y Sabin Merino.

PRIMERA PARTE:

Min 45: Final de la primera parte en Butarque. Descanso sin goles y sin apenas ocasiones. El Castellón ha incomodado a un gris Leganés, pero no ha terminado de generar en la zona de tres cuartos.

Min 42: ¡Fuera Yann Bodiger! Disparo potente desde fuera del área que no encuentra portería. Amarilla para Jonathan Silva por arrollar a Rubén Díez.

Min 40: Aprieta el Leganés en varias acciones pero se defiende con uñas y dientes el cuadro castellonense.

Min 38: Falta lateral que bota Marc Mateu y no encuentra destinatario.

Min 34: Bien posicionado el Castellón que está dificultando mucho el juego del Leganés.

Min 30: Sergi Palencia probó fortuna, el cuero se marchó a la derecha de la portería

Min 29: El Leganés aprovecha una pérdida del Castellón para armar una contra peligrosa. Solventó finalmente la zaga albinegra.

Min 26: ¡Casi Marc Mateu! No llegó a rematar el extremo después de una magnífica combinación en ataque.

Min 25: En líneas generales muy seguro el Castellón defensivamente, salvo el único error que casi aprovecha el Leganés.

Min 23: Momentos en los que prácticamente no sucede nada. Ambos conjuntos se protegen pero no terminan de inquietar la meta rival.

Min 18: Se intenta sacudir el Castellón del dominio local de los últimos minutos.

Min 15: Oportunidad clarísima para el Leganés. Eraso asistió a un Rober Ibáñez que llegaba solo, pero Óscar Whalley intervino de forma fantástica para evitar el gol. Despejó mal Iago Indias y casi lo paga caro el Castellón.

Min 10: Fuera el lanzamiento de José Arnaiz. Lo intentó uno de los mayores peligros del Leganés desde la frontal.

Min 9: Falta lateral que despeja la zaga visitante sin mayores problemas. Igualdad en estos primeros minutos con mayor dominio de balón del cuadro local.

Min 6: Jorge Fernández, junto a Rubén Díez, forman la delantera del cuadro albinegro.

Min 3: Primer disparo a puerta del Castellón. Rubén Díez le pegó mordida tras un centro de Marc Mateu, atrapó Cuéllar sin mayores problemas.

Min 1. Córner favorable al conjunto pepinero.

Min 1: Arranca el partido en Butarque entre el Leganés y el Castellón.

LA PREVIA:

El Castellón visita una de las plazas más complicadas de la categoría con la intención de dar la campanada. El conjunto de Garrido llega a Butarque después de cortar una dinámica negativa con un triunfo vital ante Las Palmas (4-0) que le ha acercado a menos de un partido de los puestos de salvación. En el partido de ida, el Castellón se impuso por 2-0 en Castalia.

En frente, el Leganés es uno de los equipos que aspira al ascenso a Primera División. Situados en la cuarta plaza con 49 puntos, los de Garitano son el mejor combinado como local, ya que ha sumado 36 puntos en Butarque, con un balance de 12 victorias y dos derrotas. Por contra, el cuadro 'orellut' es el peor visitante de la categoría con siete puntos sumados y solo un triunfo a domicilio.

Respecto al once del Castellón, Óscar Whalley continúa en la potería tras el excelente duelo ante Las Palmas. Javi Moyano ocupará la posición del lesionado Víctor García en el lateral izquierdo y Lapeña será el lateral diestro. En la zona de ataque, Garrido sorprende y no habrá un hombre de referencia. César Díaz, que había sido titular los últimos choques, y arrastra algunas molestias, no partirá de inicio. Rubén Díez podría ser el hombre más adelantado junto a Jorge Fernández.

Este es el once del Leganés:

El Castellón forma con: