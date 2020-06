Djokovic da positivo por covid-19 en su torneo

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, ha dado positivo en el test del covid-19 al que se sometió el pasado lunes en Belgrado, ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo Adria Tour que él mismo organizó y que fue criticado por su carencia de medidas de seguridad para frenar la pandemia.

Antes que Djokovic, habían dado positivo los tenistas Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki (y su esposa embarazada), además de un preparador físico de Djokovic y el entrenador de Dimitrov. Otros tenistas que estuvieron en los torneos de Belgrado y Zagreb como Dominic Thiem, Alexander Zverev y Andrei Rublev han anunciado que han dado negativo en los tests que les han sido efectuados.

La situación creada en el Adria Tour de Djokovic es un serio aviso de cara a la reanudación de la temporada 2020.

Djokovic es contrario a vacunarse y no dudó en comentar días atrás: «Personalmente estoy contra de la vacunación y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión». Ese fue su mensaje en una videollamada con varios deportistas serbios.