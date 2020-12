La doble proeza de Sergi Escobar: De ascender al Castellón a ganar la Liga de Colombia

La carrera de Sergi Escobar en los banquillos ya tiene dos fechas señaladas. La primera, compartida por buena parte de los aficionados al fútbol de Castellón, es el 24 de junio de 2018, cuando se consumó el regreso del equipo albinegro a Segunda B ante el Portugalete en Castalia. La segunda es el día de hoy, pues ha sido cuando el América de Cali ha logrado el título de Liga en Colombia. Pese a la derrota por 2-0 en el campo de Independiente Santa Fe, el conjunto del que el almassorí es segundo entrenador ha hecho bueno el 3-0 logrado en el partido de ida frente al líder de la liga regular para conquistar el título.

Escobar ha tenido a bien atender al periódico de Castellón para realizar las primeras valoraciones de esta gesta: “Es una locura. Supone un paso muy importante en mi carrera”. Segundo entrenador del equipo colombiano, uno de los grandes del continente suramericano, no esconde su felicidad: “Era una apuesta muy arriesgada y nos ha costado mucho, pero estoy muy feliz”. La gesta, añade, ha costado lo suyo: “Tiene mucho mérito porque jugábamos contra el líder de la liga regular y nos desplazábamos a Bogotá, a jugar en altura. Al descanso ya íbamos 2-0, pero hemos sabido corregir los errores y defender los errores. Así se saborea más”. Las sensaciones conseguidas ahora por el América le recuerdan “al ascenso del Castellón. Han sido dos experiencias extraordinarias”.

A la hora de dedicar este título, Sergi Escobar recuerda a su padre, recientemente fallecido: “Me dijo que pese a la enfermedad tenía que cruzar el charco, que persiguiera mis sueños, y lo hice también por él, así que esta victoria es para él y para mi hijo recién nacido, Álex, que tiene tres meses”. A su bebé aún no le ha conocido en persona: “Nació en septiembre y yo contraje el covid y no pude viajar, al final lo recordaré como una anécdota porque estoy seguro que estará orgulloso cuando sea mayor de lo que ha conseguido su padre”.

Cuando se le plantea su futuro, Escobar no oculta que maneja varias ofertas: “Por ahora quiero celebrar lo que hemos conseguido con mucho trabajo. De hecho, en algún momento estuvimos en el punto de mira para ser destituidos, pero después con la familia valoraré si tanto esfuerzo merece la pena”. Y es que al margen de la posibilidad de continuar con su carrera en el América de Cali y disputar la Copa Libertadores, junto al técnico Juan Cruz Real tiene la opción de emigrar a Chile o a la MLS estadounidense. Además no descarta proseguir con su carrera en solitario en los banquillos en España.

Tiene palabras también el castellonense para su ‘paisano’ Álvaro Rius, director deportivo del club colombiano: “Fue mi valedor. Confió en mi trabajo porque me conocía de trabajar juntos en el Castelón y sin él hubiera sido imposible emprender esta aventura”. No se ha arrepentido de haberse embarcado en este proyecto y afirma además que “la vida en Colombia es más segura de lo que creemos. Vivimos en un barrio muy bueno y aunque hay muchas diferencias entre capas sociales, me ha sorprendido para bien el nivel de vida de la gente”.

Por último Sergi Escobar no deja pasar la oportunidad de analizar la situación de ‘su’ Castellón: “Hay una gran directiva y estoy seguro de que se salvará. Estoy convencido de que con Montesinos y Cano conseguirán la permanencia y el año que viene ya se podrán marcar objetivos más ambiciosos. Teníamos claro que esta temporada el objetivo no era el de subir a Primera, pero se han hecho las cosas con criterio y no se han puesto nerviosos en momentos de tensión; así es como se construyen los proyectos”.