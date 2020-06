Dos nuevos positivos por coronavirus en la NBA

El pívot de los Brooklyn Nets, DeAndre Jordan, ha comunicado este lunes que ha dado positivo en coronavirus y que no asistirá a la 'burbuja' de Orlando con el equipo. Además, otro de los jugadores, Spencer Dinwiddie, también ha confirmado que está infectado, pero en su caso no ha adelantado si reiniciará o no la competición en julio.

DeAndre Jordan y su compañero, el base Spencer Dindwiddie, han dado positivo en Covid-19 a apenas un mes antes de la vuelta a la competición. Según varias fuentes de información, el agente de Jordan ha informado a la administración del equipo y de la NBA de que Jordan no jugará en la 'burbuja',

Jordan ha comunicado la decisión de no regresar a la competición por estas circunstancias, lo que ha dejado a los Nets con pocas opciones de llegar lejos. "Me enteré anoche (domingo) y volví a confirmar hoy (lunes) que he dado positivo por Covid-19 mientras volvía a la competición. Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada", indicó el jugador.

Fichajes a la vista

Asimismo, otros jugadores también adelantaron la posibilidad de no reiniciar la competición en Florida, incluso antes de estas pruebas positivas. Wilson Chandler tampoco participará, ya que el pasado domingo adelantó que tenía algunos asuntos familiares que requerían su presencia. Fuentes periodísticas han informado que los Nets están dispuestos a contratar a Justin Anderson para sustituir a Chanandler y que planean otro fichaje para reemplazar a Jordan y lo mismo para Dinwiddie si este decide finalmente no asistir en Orlando.

Los Nets son uno de los 22 equipos de la NBA programados para reanudar los partidos el próximo 30 de julio en Orlando. El club todavía no ha organizado entrenamientos en las instalaciones que tienen en Nueva York, puesto que las regulaciones exigen que los entrenamientos estén socialmente distanciados y no incluyan ningún contacto entre los jugadores. Los equipos no empezarán los campamentos formales de entrenamiento hasta que lleguen a Orlando a mediados de julio.