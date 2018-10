Doviizioso: 'Sería bello tener a Márquez en Ducati'

Han dominado, muy por encima de todos, compañeros de marca y rivales, las dos últimas temporadas de MotoGP. No ha habido nadie que les pudiese arrebatar la posibilidad de ser campeones. Ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido. El catalán Marc Márquez (Honda), de 25 años, a medio paso de ganar su séptimo título mundial y lograr su quinto cetro en la categoría reina en solo seis años, y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) son y seguirán siendo campeón y subcampeón del mundo de MotoGP el año que viene.

Aún no ha concluido el 2018, todavía no ha empezado el 2019, quedan más de dos años para que ambas estrellas cumplan los futuros contratos que firmaron hace algunos meses, y ya hay muchos, especialmente los medios de comunicación italianos, que quieren, que desean, que promueven, que ansían, ver a Márquez como compañero de equipo de Dovi en el equipo Ducati, propiedad de Audi y patrocinado por la poderosísima Phillip Morris (Marlboro).

'Dovi' lo quiere junto a él

Pues sí, sería muy bello tener a Marc en Ducati, en el box de al lado, asegura Dovizioso cuando le hablan del rumor, o la invención, o la idea de muchos periodistas italianos casi tifosi. Soy la persona más feliz del mundo en Honda, es mi casa y uno lo que quiere es estar tremendamente valorado por su marca. No ha terminado el 2018, no ha empezado el 2019 y ya hay gente que empieza a especular sobre lo que ocurrirá en el 2021 por Dios!, señaló Márquez a EL PERIÓDICO cuando abandonaba, sonriente, claro, cómo no, como siempre, la sala de prensa del trazado de Motegi (Japón) donde, si acaba por delante de Dovizioso, se coronará campeón. Perdón, retendrá la corona. Perdón se convertirá en el pentacampeón de MotoGP más joven de la historia.

Davide Tardozzi, uno de los pilares dirigentes en el seno del equipo Ducati, siempre ha elogiado muchísimo a Márquez, mucho. Lo considera un piloto extraordinario, de la misma forma que califica de auténtico maestro, professore en la pista a Dovizioso. Tardozzi acaba de decir que Dovizioso es el hombre de Ducati para los dos próximos años, por delante de su futuro compañero Danilo Petrucci, que sustituirá a Jorge Lorenzo, que se va al equipo Repsol Honda, y Jack Miller, líder del equipo satélite. Normal, ha comentado hoy Dovi, en Motegi. Ducati y yo tenemos un proyecto juntos, un sueño, ser campeones del mundo de MotoGP. Un sueño que nos une.

Y, de pronto, aparece el periodista italiano y le recuerda a Dovizioso que él estuvo a punto, este mismo año, de irse a Honda, de irse junto a Márquez, para sustituir a Dani Pedrosa. No lo hizo. Te gustaría ahora que Marc viniese a tu lado? Sería una bella cosa. Cuando tienes en el otro lado del box a un auténtico campeón, indiferentemente de si te llevas bien o mal, aprendes muchísimo de él, te motiva mucho. Para el italiano, todos los campeones tienen su estilo, sus características y es una oportunidad única de compartir box y ver cómo se comporta pues, cuando tú intentas estudiar a tus rivales en la pista, te falta información para hacerte con un buen juicio. Y, sin embargo, si lo tienes en casa, todo es más fácil.

Dovizioso, de 32 años (7 menos que Valentino Rossi y 7 más que Márquez), reconoció a EL PERIÓDICO, en su charla con los periodistas italianos, que espera seguir en MotoGP mientras se sienta vivo y, sobre todo, mientras pueda aspirar al máximo. Mi carrera, ya se lo digo ahora, no será eterna, no será indefinida, no pienso estar aquí por estar, por simplemente seguir corriendo. Tengo el sueño de ganar el título con Ducati y, mientras esa posibilidad exista, yo seguiré corriendo.

De verdad, me parece tremendo que, cuando ni siquiera hemos empezado a cumplir el contrato del futuro, el que acabamos de firmar, se empiece a hablar de estas cosas, pero, comentó Márquez, antes de abandonar la sala de prensa del trazado de Motegi, propiedad de Honda. Volveré a decirlo por si acaso: estoy en Honda porque me siento muy bien, porque lo considero mi casa y porque estamos consiguiendo grandes cosas juntos. Lo más importante para un piloto es sentirte importante y yo me siento importante en Honda. Todo lo que pido intentan dármelo y, ahora mismo, por ejemplo, no solo están trabajando en la moto actual sino en la del año que viene y va todo muy bien.

Da los primeros cinco pasos, se gira y añade: Repito, estoy viviendo un momento muy, muy, feliz con Honda durante todos estos años e intentaré que siga siendo así. Es evidente que a Márquez le traen sin cuidado las tésis que defienden muchos de que un auténtico campeón ha de serlo con varias marcas. Márquez quiere divertirse, pasárselo bien, ser competitivo siempre, hacer feliz a su gente, a su equipo, trabajar duro con su fábrica y, sobre todo, hacer felices a sus fans.