Dovizioso: "Deberían dar más puntos por ganarle un duelo así a Marc"

Son rivales, pero se tienen un respeto tremendo. Son adversarios, pero se consideran buenísimos el uno al otro. Saben que todo se decide en la pista y mantienen pulsos, duelos, 'manos a manos' impresionantes. La rivalidad y respeto, no sé si amistad, no creo, que se tienen el catalán Marc Márquez (Honda, campeón) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati, subcampeón) quedó demostrada en el inmenso gesto protagonizado por el muchacho de Cervera (Lleida) cuando, nada más llegar, el primero, al 'corralito' de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria, que acababa de ganarle 'Dovi', se dirigió, primero de todo, al espectante equipo Ducati, que esperaba la llegada del italiano, y se abrazó y felicitó a todos sus miembros. Luego, al llegar 'Dovi', el abrazo fue tremendo.

El duelo preferido

Y es que habían protagonizado el séptimo gran pulso en un final de carrera, en una última vuelta brutal. Y, de nuevo, había ganado Dovizioso y su Ducati. "Esta vez, yo creo que la victoria tiene mucho más mérito que en los otros cinco manos a manos que he tenido con Marc, porque esta vez mi Ducati no era la moto más veloz de la parrilla y, por tanto, cuando te enfrentas al mejor Marc, tienes que inventarte algo para vencerle en la última vuelta. Lo probé, arriesgué como pocas veces hace 'Dovi' y le gané", comenta el doble subcampeón del mundo de MotoGP (2018 y 2019).

Los siete duelos vividos hasta ahora y sus resultados son estos: Catar-2017: Dovizioso, 2; Márquez, 3º. Austria 2017 y 2019: Dovizioso 1º; Márqez, 2º. Japón 2017, bajo la lluvia: Dovizioso, 1º; Márquez, 2º. Catar 2018 y 2019: Dovizioso, 1º y Márquez, 2º. Y Thailandia 2018: Márquez, 1º; Dovizioso, 2º.

Más premio por la batalla

"Cuando le ganas un duelo así a Marc, la felicidad es tremenda porque sabes que le has ganado, en un tú a tú, al mejor, al lider, al campeón", señala Dovizioso. Alguien le dice que Valentino Rossi (Yamaha, cuarto en Austria) dijo que "Andrea es un campeón, no solo un bravo piloto" y 'Dovi' explica: "No me interesan tanto esas valoraciones, aunque las agradezco. Yo no soy de esos pilotos que se pintan en el casco 'campeón' (en clara referencia a Jorge Lorenzo). Yo sé que tengo cosas que mejorar y en eso estoy, en ser mejor para poder ganarle más veces a Marc".

Cuando le dijeron que, aún y con todo, Márquez sigue siendo el lider, con 58 puntos de ventaja sobre él, y que, de los 11 grandes premios disputados, Marc ha estado en el podio 11 veces (seis victotiras y cuatro segundos puestos), Dovizioso reconoce que es muy difícil reducir la distancia con una piloto "tan bueno" y una moto tan rápida. "Creo que deberían cambiar un poco en reglamento (y suelta una risita), dando algunos más puntos, premiando más, victorias como estas, es decir, los grandes duelos, tal vez así podría acercarme más a Márquez. Estas batallas merecen más puntos".