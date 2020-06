Dovizioso se fractura una clavícula a 20 días de arrancar MotoGP

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati), de 34 años, tres veces subcampeón del mundo de MotoGP durante los últimos tres años, siempre escoltando a Marc Márquez(Honda), se ha roto la clavícula izquierda mientras se entrenaba tomando parte en una prueba regional de motocross en Emilia Romagna, en la pista de Monte Coralli, cuando tan solo faltan 17 días para el primer GP de Jerez.

Dovizioso se desequilibró en un salto y al caer en mala posición se fracturó la clavícula izquierda de la que, en estos momentos, está siendo operado, en el hospital de Modena, por el doctor Giuseppe Porcellini, especialista que ya intervino en su momento a Valentino Rossi de una fractura similar. Porcellini unirá y soldará el hueso fracturado de 'Dovi' con unas plaquitas y tornillos de titanio.

DUCATI, EN DIFICULTADES

La fractura parece limpia y, por tanto, es muy probable que Dovi, que todavía no conoce su futuro en la firma de Borgo Panigale, ya que Ducati le ha ofrecido una renovación a la baja impropia del único piloto que, con la Desmosedici, ha inquietado algo a Márquez, podrá estar, en el fin de semana del 16 al 19 del próximo mes de julio en Jerez, donde empieza el primer doblete del Mundial de MotoGP con el Gran Premio de España y el Gran Premio de Andalucia, al domingo siguiente, 26 de julio.

Evidentemente, Dovizioso no estará al cien por cien de sus condiciones físicas, ya que, aunque la operación sea sencilla, su recuperación total no se producirá en el plazo de 17 días, lo que supone un serio problema para el presente de Ducati, que ya decidió, en su momento, reforzar su equipo oficial, con vistas al 2021, con el ascenso del australiano Jack Miller y la no renovación del italiano Danilo Petrucci, ganador del GP de Italia del pasado año, que, la próxima temporada, correrá con KTM.