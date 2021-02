Drama en la medular del Villarreal

A falta de escasos días para el próximo encuentro liguero, Unai Emery solo tiene disponible a un mediocentro. El punto obtenido en Elche salió verdaderamente caro. No solo Manu Trigueros vio la quinta amarilla, siendo sancionado, también deparó una nueva lesión que se une al cúmulo de desgracias en el centro del campo. El Villarreal anunció ayer que las pruebas médicas realizadas a Francis Coquelin desvelan un esguince grado 2 en su tobillo izquierdo. El club no especificó tiempo de recuperación, pero se estima que con esta dolencia puede estar de baja alrededor de un mes. Se perderá la eliminatoria de Europa League contra el Salzburgo y varios compromisos de Liga. El primero, el más urgente, contra el Real Betis en el estadio La Cerámica.



No está teniendo suerte Coquelin con las lesiones en su andadura en el club amarillo, una constante que le ha lastrado a lo largo de su carrera. El centrocampista francés tuvo que ser sustituido tras recibir una dura entrada a los veinte minutos de la primera parte del partido disputado en el estadio Martínez Valero.

Drama en la medular del Submarino. La sanción de Manu Trigueros, la lesión de Coquelin, la baja de larga duración de Vicente Iborra y... la duda en torno al concurso de Étienne Capoue. El fichaje de invierno del Villarreal, que llegó para compensar la lesión de Iborra, ya se ausentó en la anterior jornada de Liga, y todas las miradas están puestas en la evolución de una dolencia muscular que el club no ha especificado. Capoue no está descartado para el partido del domingo, máxime con la carencia de efectivos en la zona.



comodín Foyth / En caso de que no se recupere Capoue, Emery deberá recurrir, en principio, al comodín que ha encontrado en Juan Foyth. El argentino llegó del Tottenham en verano con la etiqueta de defensa central, pero su polivalencia no ha tardado en ser útil para el equipo. No en vano, ha jugado a menudo de lateral y también como mediocentro cuando así Emery lo ha requerido, por ejemplo, el sábado en Elche.



Se da el caso de que el otro central argentino de la plantilla, Funes Mori, también ha jugado en ocasiones en el Villarreal como pivote defensivo, por lo que podría ser otra alternativa para acompañar a Parejo, ya fijo de por sí, pero todavía más dadas las circunstancias y las bajas en el Submarino.



Otras opciones pasan por echar mano del filial de Segunda División B --Unai Emery estuvo el domingo en El Collao viendo el triunfo groguet sobre el Alcoyano-.



Y es que la ausencia de Manu Trigueros, de un perfil más creativo que sus reemplazos disponibles en la plantilla, complica el encaje de piezas en el esquema de Emery. El centrocampista talaverano acumulaba 19 titularidades consecutivas, ofreciendo un gran nivel en muchos partidos.



No en vano, Manu Trigueros es el mediocentro más utilizado por Unai Emery en la presente campaña, con 2.150 minutos repartidos en 31 partidos. Le superará este domingo, precisamente, Dani Parejo, que lleva 2.114 minutos. Ambos son los jugadores que más apariciones han firmado con el Submarino en la presente campaña. En cuanto a minutos les supera la pareja de centrales que forman Raúl Albiol y Pau Torres.