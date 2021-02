Las dudas de Emery para confeccionar el once del Villarreal ante el Levante

No es un partido mas. La Copa no permite fallos y el Villarreal ha puesto su foco de ilusiones en alcanzar la final. Está a tres partidos. Parece poco, pero la distancia por recorrer todavía es muy grande. La eliminatoria de cuartos de final en el Ciutat de València ante el Levante UD es el obstáculo mas serio que deberá afrontar el Submarino en esta edición después de haber eliminado al SD Leoia, CD Logroñés, Tenerife y Girona.

Emery no podrá despejar hasta última hora las incógnitas que desde la enfermeria le asedían. Primero con la vista puesta en la Copa y luego en el compromiso liguero contra el Elche del próximo sábado. El entrenador amarillo estará pendiente de Gerard Moreno, Yermi Pino, Juan Foyth y también del último fichaje Étienne Capoue.

GERARD MORENO

En el caso del delantero, ya trabaja con el grupo pero a una intensidad diferente. Es muy complicado que pueda estar en la Copa desde el inicio e, incluso, en la citación, pero sigue cubriendo etapas. La esperanza es que esté ante el Elche.

YEREMI PINO

En lo que se refiere a Yeremi Pino, el joven extremo arrastra molestias en el tobillo, que se acentuaron el pasado martes en Girona, donde fue sustituido en el minuto 30 por un golpe en la zona afectada. El club no quiere arriesgar pero también es cierto, que el juego de bandas está un tanto debilitado por la baja de Chukwueze y la marcha de Kubo. Será duda hasta el último momento.

JUAN FOYTH

En lo referente al central Foyth, es el que mejor avanza en su proceso de recuperación y si hay puestas muchas esperanzas en que pueda estar disponible para el partido ante el conjunto levantinista. Foyth está casi listo para regresar a la competición.

CAPOUE

El último caso, no esperado por nadie, es el de Étienne Capoue, con molestias musculares. También es duda para el partido de Copa y lo previsible sería que Emery optará por reservarle para LaLiga y no forzar por el riesgo de una lesión. No obstante, no está descartado.