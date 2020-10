Las dudas del estado de alarma en el mundo del deporte

Que en las ocho páginas del decreto de estado de alarma publicado este domingo en el Boletín Oficial del Estado no aparezca ni una sola vez la palabra 'deporte' ni sus derivadas no hace sino plantear muchas dudas acerca de cómo quedará este afectado. El toque de queda y la posibilidad de prohibir de los desplazamientos entre comunidades genera varias preguntas que quedan por el momento sin respuesta, especialmente al considerar que, esta vez, el Gobierno apuesta por un modelo de cogobernanza que permite a las comunidades autónomas modular las restricciones en su territorio.

Trabajadores autorizados

Las competiciones profesionales no se verán afectadas ni por el toque de queda ni por la restricción de movilidad. Entre las excepciones contempladas en el decreto, una de ellas se refiere al "cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales". Es decir, Leo Messi podrá jugar un partido en Vitoria que empiece a las 21.00 horas y acabe cerca de las 23.00 (como el próximo sábado), de la misma forma que un redactor de EL PERIÓDICO puede redactar las crónicas nocturnas en un estadio y volver a su casa sin vulnerar la norma.

No tan claro estaría si en dicha excepción horaria y de movilidad se enmarcarían también competiciones no profesionales, como la Segunda B o la liga femenina de baloncesto. ¿Puede entrenar un equipo de hockey sobre hierba hasta las 11 de la noche? En principio, las competiciones se disputarán con normalidad, aunque las CCAA deberían tener la última palabra. En la liga ASOBAL de balonmano, por ejemplo, la Junta de Castilla y León determinó hace unos días que los jugadores del Ademar León (y sus rivales) debían disputar sus partidos con mascarilla. En Asturias, la federación autonómica de fútbol determinó hace unos días que las competiciones que dependen de ella (de Tercera para abajo, pues la Segunda B depende de la RFEF) no se disputen de momento.

Con público hasta las 21.00 horas

No es un asunto que aborde el BOE publicado este domingo, pero está claro que la resolución supone un frenazo a la vuelta de público a los estadios. La idea de algunos clubs de contar con público a medio plazo en la Liga parece desvanecerse.

La final de Copa del Rey de la temporada pasada, que debe enfrentar a Athletic y Real Sociedad y que quedó aplazada hasta poder disputarse con público, es un interrogante mucho mayor ahora. También si Bilbao se mantendrá como una de las sedes de la Eurocopa (igualmente aplazada el verano pasado). El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anticipó hace 10 días que el número de sedes (inicialmente 12) podría reducirse e incluso establecer una burbuja en una única sede al estilo de la NBA.

La Vuelta no para

Las casuísticas son variadas y cada una con sus complicaciones. Javier Guillén, director de la Vuelta a España que recorre estos días el norte de España, ha dicho este domingo, antes de publicarse el decreto, que cree que la carrera no debería verse afectada. "Se ha dicho que es un estado de alarma que se va a ejercer en cogobernanza con las comunidades autónomas, así que habrá que esperar a las resoluciones de cada una", ha explicado Guillén, que opina que incluso con un confinamiento total en una comunidad la carrera seguiría adelante: "En todas las comunidades hay ya restricciones, pero se han hecho excepciones al deporte profesional o para la Vuelta. Que se confine una población no quiere decir que no puedan hacerse actividades profesionales o deportivas", insiste.