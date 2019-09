El efecto Ansu Fati no evita otro frenazo del Barça lejos de casa

El Barça, con el hispano-guineano Ansu Fati como protagonista, no consiguió imponerse en El Sadar y firmó un empate ante un Osasuna que hizo valer su tenacidad y el doblete de Roberto Torres para seguir invicto en su feudo, en el que acumula 26 partidos seguidos de liga sin perder.

El arranque de los de Jagoba Arrasate, asfixiante para los visitantes, culminó con el primer tanto del partido, a favor de los locales. Brandon, desde la banda derecha, burló a Lenglet y Roberto Torres supo aprovechar el preciso pase de su compañero para batir a Ter Stegen de volea. La reacción azulgrana no llegó, y es que os visitantes apenas se acercaron a la portería de Rubén.

Valverde, en el inicio de la segunda parte, movió el banquillo en busca de la remontada. Salió Ansu Fati y empató con un certero remate de cabeza. El Barcelona, a partir del gol, se reactivó, ganó metros y encerró a los locales en su área. El tanto azulgrana afectó anímicamente a los locales, que perdieron iniciativa en el ataque. En este contexto llegó el 1-2 con un disparo cruzado del brasileño Arthur, a los diez minutos de saltar al campo.

Pero los navarros todavía no habían dicho su última palabra. Y es que Osasuna igualó el marcador desde los once metros, tras una mano clara de Pique dentro del área, en el que Roberto Torres no marró. En los últimos compases del partido, Rubén salvó a su equipo del tercer gol azulgrana en una acción de Carles Pérez.