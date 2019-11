Ekambi: «Tenemos plantilla y ambición para volver a Europa»

No es de los que se prodigan públicamente. La barrera del idioma es importante para él y por ello todavía no comparece tanto como a él le gustaría. Pero Karl Toko Ekambi nunca rehúsa a dar la cara y analizar cada partido. Más relajado, y en las entrañas del vestuario del Estadio de la Cerámica, el internacional camerunés mostró su lado más humano para una entrevista concedida para la televisión oficial de LaLiga, que ayer se hizo pública.

El africano confiesa sentirse muy a gusto en el presente ejercicio. «Creo que estoy mucho mejor que el año pasado. He podido ser titular en ocho partidos y he podido marcar cinco goles, incluso dado pases de gol como ante Levante y Leganés», comenta.

Con vistas a la presente campaña, espera mejorar sus prestaciones ofensivas: «La verdad es que me encanta marcar goles, pero cierto es que también me gusta dar pases decisivos. Creo que mientras juegue y de lo mejor de mí sobre el rectángulo de juego, está bien». «El año pasado marqué un total de diez tantos en la Liga y este año intentaré marcar bastantes más, todos los que pueda. De momento ya llevo cinco en 12 partidos. Creo que lo conseguiré, pienso que haré más de diez tantos en el campeonato español», argumenta el groguet.

LE GUSTA EL FÚTBOL ESPAÑOL / Considera Ekambi que cada vez está más adaptado al fútbol español: «He progresado en el juego colectivo del Villarreal. Me he habituado al ritmo de aquí. La verdad es que me encanta este campeonato, ya que es muy competitivo y todos los equipos pueden ganarte». Y va más allá, al hablar de que le encanta el país y la zona del Mediterráneo. «Pero no solo el fútbol me gusta de España. Me encanta el clima y me encanta mucho el club en el que juego, el Villarreal, donde me siento como en casa», añade el delantero.

LECCIÓN APRENDIDA / Reconoce el camerunés que han aprendido la lección del pasado año. «Tras una mala temporada del equipo, ahora hemos vuelto fuertes y hemos completado un buen inicio de campeonato», confiesa, explicando que el pasado ejercicio pecaron «de fragilidad defensiva» y han «tomado conciencia de que hay que ser fuertes tanto con el balón como sin él», arguye.

Sobre el técnico, le gusta el preparador madrileño: «Calleja es un entrenador al que le encanta jugar con la pelota, que le gustan los jugadores que quieren el balón». Incluso añade que tienen «una plantilla muy fuerte, en la que cualquier jugador puede ser titular». «Además, el entrenador nos arenga mucho en lo entrenamientos para que demos el máximo. En este inicio de temporada estamos demostrando que tenemos capacidad para estar arriba en la tabla», insiste Toko.

De hecho, para Ekambi hay que mirar a Europa: «Claramente el objetivo del club es conseguir una plaza europea. Vamos a poner todo de nuestra parte para lograr de nuevo estar en Europa, que es lo que tanto quiere el club y pienso que es donde merece estar». «Con la calidad que tenemos en la plantilla, creo que es una obligación estar en Europa y vamos a darlo todo para conseguirlo», finaliza el camerunés.