«El Barça es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar»

El diario SPORT publica hoy una extensa entrevista en exclusiva con Leo Messi que en EL PERIÓDICO reproducimos en un amplio extracto. La entrevista, realizada por el director de SPORT, Ernest Folch, y por el subdirector Albert Masnou, tuvo lugar el martes por la mañana, antes del entrenamiento del crack argentino del Barça, que se encuentra recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna derecha.

–¿Cómo está de su lesión?

–Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve 15 días y cuando pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí y se me abrió un poquito más. Eso hizo que haya tenido que estar más tiempo parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro, porque una recaída sería para mucho más tiempo.

–¿Cuándo está previsto su regreso?

–Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al cien por cien curado. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida.

–El presidente Bartomeu dice que según su contrato se puede ir gratis a final de esta temporada. ¿Los culés deben preocuparse?

–En realidad no puedo confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad. Si hablara estaría incumpliendo esa cláusula. Lo que sí puedo decir es que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí solo porque tengo un contrato sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador.

–¿Lo irá viendo año a año?

–El contrato se hizo hace mucho. Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita. Luego, cómo está mi contrato no es algo que me preocupa ni lo manejo yo porque lo lleva mi papá con el presidente o con el que tenga que hablar. Yo solo transmito mis pensamientos.

–¿La condición indispensable es que haya proyecto ganador?

–Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando.

–El Barça ha intentado fichar a Neymar, pero no se ha conseguido. ¿Le hubiera gustado que viniera?

–La verdad es que sí. Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiere que vuelva pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente en nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos. Como algo deportivo, me hubiese encantado que volviera.

–¿Cree que el Barça hizo todo lo posible para ficharle?

–No sé, sinceramente no lo sé si hizo todo lo posible. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones como para saber si hizo todo lo posible el Barcelona.

–¿Ha tenido la sensación, como se ha dicho, de que más que intentarlo se fingió ficharle para que el vestuario estuviera tranquilo?

–No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todas las idas y vueltas que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores. Nunca son fáciles estas negociaciones. No puedo opinar pero no sé todo con certeza. Sé mucho por lo que salía y lo que se iba diciendo. Al final no todo es muy claro.

–Lo siguió de manera intensa…

–Sí, obvio que lo seguía y estaba pendiente porque me hubiera gustado que hubiera venido por lo que implicaría no solo a nivel deportivo sino también a nivel de club, de espónsor, de imagen, de crecimiento. El club hubiera dado un salto también, pero, bueno, no se dio.

–¿Ha hablado con Neymar durante este verano? ¿Cómo lo ha vivido él?

–No hablé más después de que se terminó toda la novela. Me lesioné, él empezó a jugar. Lo que sí sabía hasta entonces es que él estaba muy ilusionado en salir y en venir al Barcelona.

–Se dijo que el vestuario pidió este fichaje. ¿Es cierto?

–Se dicen tantas cosas. Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos que Ney podía venir, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann y otros jugadores que han venido u otros que no han llegado a venir.

–Este verano hay quien desde algún sector ha repetido muchas veces que usted es el que manda y que el club hace lo que usted dice ¿Qué opina cuando escucha estas cosas?

–Ya estoy acostumbrado. No es la primera vez que escucho estas cosas. Estoy más que acostumbrado a que se digan estas cosas. Quedó más que demostrado que no es así. También me pasa con la selección. Dicen que pongo los jugadores o los técnicos o que lo hace mi papá. Es algo normal. No le doy más importancia. Yo sé cuál es la realidad y no entro a valorar estas cosas.

–¿La realidad es que usted no manda?

–Obvio que no mando. Soy un jugador más. Lo único que quiero es ganar y seguir ganando títulos. Y volver a ganar otra Champions porque quiero conseguirla. Y aportar lo mejor al vestuario de lo que mejor hago, que es jugar a fútbol.

–Ha habido cuatro secretarios técnicos en los últimos años. ¿Cómo les afecta eso?

–En realidad no nos afecta. Sí que estaría bueno para el club y para todos que haya una estabilidad y que no haya tanto cambio. La secretaría técnica es un cargo muy importante donde debería estar una persona que se identifique con el club y que pueda tener la fuerza y el poder de tomar decisiones, porque es el que tiene que traer a los jugadores que el técnico le pide y que su gente de confianza crea que sea buena para el club. Tiene que haber una persona de esas características, de mucho nombre y de imagen fuerte para el resto de clubs y jugadores que vaya a buscar.

–¿Puyol respondea este perfil?

–No sé si él querrá ni cuál es su idea pero va a encaminado a eso. Puyol sería ideal para ese cargo. No sé si a él le gusta o no porque no lo hablé con él. Como imagen y lo que fue como jugador y lo que significa para este club, sería una elección muy buena.

–Cuando no juega, por lesión o descanso, vive los partidos acompañado de sus hijos. ¿Cómo le ayudan a superarlo? ¿Es mejor ver los partidos con ellos?

–Disfruto mucho más de ellos y tengo más tiempo para poder hacerlo, de compartir partidos en la tribuna. Es hermoso pero prefiero estar en la cancha y compartirlo desde dentro porque hace mucho que estoy fuera.

–¿Lo viven como culés?

–Sí, los dos. Y no les gusta perder a nada. Son muy competitivos. Cuando pierden, lo paso mal también.

–¿Y qué hay de Antonela? Se habla de usted y de sus hijos pero poco de ella. ¿Cómo le ayuda en los malos momentos?

–Sí, lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular.