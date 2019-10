Sara Monforte: "El bloque del Villarreal femenino es más competitivo"

El Villarreal cuenta las jornadas por victorias en la categoría de Reto Iberdrola, en un inicio fulgurante en el que ha marcado nueves goles y solo ha encajado uno. El femenino A está causando sensación en la nueva competición: el equipo amarillo comanda la clasificación del grupo Sur con pleno de puntos, una privilegiada situación que la entrenadora, Sara Monforte, reconoce que «no la esperábamos».

«Esta temporada la comenzamos con incógnitas, como todos los equipos: al ser una categoría nueva, no sabíamos el nivel de los demás», indica Monforte, quien, además, pone en valor los resultados de su equipo: «Solo encajamos un gol en la primera jornada y fue a balón parado. La satisfacción propia para un entrenador de que te meten pocos goles es máxima. De todos modos, esto acaba de empezar y tenemos que estar preparadas para cuando lleguen los malos resultados».

Monforte hace hincapié en que «es muy fácil estar bien de ánimo ahora». «Nos ha venido todo muy rodado. Las chicas están felices en los entrenamientos, en el día a día. Pero cuando vengan los malos resultados, ahí se verá el equipo, ahí es cuando entra el papel del cuerpo técnico», matiza.

Pies en el suelo

A pesar del liderato, la entrenadora del Submarino indica a las jugadoras que «la realidad no es la que estamos viviendo». «Nosotras no tenemos una plantilla para ascender a Primera este año», admite. No obstante, resalta que «si compitiendo partido a partido nos da para estar arriba, que nadie dude de que pelearemos hasta el final por el ascenso». «Quiero que en cada partido las jugadoras digan, más allá del marcador: he competido y lo he dado todo».

Pero por encima de los marcadores, la entrenadora castellonense se queda con las grandes sensaciones que transmite su equipo, en especial «porque estamos consiguiendo el equipo que queremos: un bloque muy competitivo y comprometido. Les trazamos un plan y lo ejecutan a la perfección. Pienso que tenemos una plantilla completa, con jugadoras de distintos perfiles, además de que entre ellas hay mucha armonía». «No tenemos jugadoras de renombre, pero hay gente muy trabajadora», resume.

Pero si hay algo que diferencia a la actual plantilla del Villarreal respecto a la del curso pasado, es «la competitividad». «Los fichajes nos han aportado muchas ganas e ilusión, que no digo que las que estaban no lo tuvieran», dice. «Pero creo estas chicas tienen mucho hambre», matiza.

Si hay una incorporación que ha causado sensación este verano esa ha sido la de Salma Paralluelo, con la que Monforte coincidió en Zaragoza cuando aquella tenía 13 años. «Le han ofrecido jugar a fútbol y atletismo y ella quiere compaginar los dos deportes: por un lado, competir con el mejor club de atletismo de Europa, el Playas; por otro, jugar a fútbol con el Villarreal. Hay que cuidarla; no podemos olvidar que tiene 15 años. Ella es una atleta y tiene velocidad, pero también es buena con el balón en los pies y tiene gran definición», señala.

«Habrá muchos encuentros en los que Sara no podrá estar, porque tendrá campeonatos de atletismo y, además, también va a ir con la selección sub-17», avisa. «Pero eso es algo que asumimos, es un lujo poder contar con una futbolista como ella», concluye la entrenadora Sara Monforte.