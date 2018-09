«El Castellón, al 100%, puede competir y ganar a cualquiera»

Flemático y tranquilo, pese a la preocupante imagen ofrecida por el Castellón en su estreno, David Gutiérrez (Catarroja, 43 años) no varía su discurso e insiste en que el margen de mejora le dará para alcanzar los objetivos marcados: pelear por subir a Segunda A.

--Existe, incluso, cierto alarmismo en la afición después del partido ante el Ebro. ¿Lo comparte?

--Está claro que fue el partido que ningún entrenador quiere. Entiendo la decepción de la afición. Se viene de conseguir un ascenso y el club, desde el inicio, ha dicho que se iba a pelear por subir. Estoy tranquilo, porque sé donde he venido y por qué he venido. Tenemos un margen de mejora grande y, además, estamos en la quinta jornada, no muy lejos de los equipos de arriba.

--Sin embargo, los albinegros se preguntan dónde está ese equipo que, por momentos, frente al Atlético Baleares, jugó tan bien. Ni rastro de ese Castellón en el encuentro contra el Ebro...

--Aquel partido era el primero en Segunda B, empezó marcando... Ahora, cuatro jornadas después, el equipo no ha ganado, viene de una eliminación en la Copa del Rey, de que le empaten un 0-2 a favor en el descuento... Necesitamos una victoria que nos libere.

--Habló de que había jugadores bloqueados, atenazados...

--Los nuevos no hemos venido a quitar el trabajo a nadie. El pasado ahí queda. Entiendo que a la gente no le pueda gustar que se marchasen muchos jugadores del ascenso, pero que más de 10.000 personas piten al minuto 20 cuando un futbolista ha fallado un pase, hace daño. Tenemos que sumar todos, de la misma manera que ocurrió la pasada temporada, cuando hubo esa comunión que, bajo mi punto de vista, condujo al ascenso.

--¿Cuál es su principal prioridad para esta semana?

--Tenemos muy buenas individualidades, ahí está el currículo de los jugadores, pero necesitamos ser un equipo, adquirir los automatismos... Eso es algo que solamente lo conseguiremos con trabajo y entrenamientos. Quiero que el Castellón sea lo que han sido siempre mis equipos, empezar a construirlo desde atrás. Tal vez tenemos que aprender a ser más conservadores.

--Cuenta con tres laterales derechos, los mismos que centrales. ¿Cree que la plantilla está un tanto descompensada?

--Ya tenía un amplio conocimiento de la plantilla, pero, lógicamente, no puedes conocer bien a los jugadores hasta que no entrenas cada día con ellos y pasan un examen en cada partido. Acabo de llegar, por lo que poco a poco iré teniendo más información. Ya analizaremos, con la dirección deportiva, si hacemos algún movimiento, porque hasta las plantillas top se pueden mejorar.

--Dicho de otra forma, ¿es una plantilla equiparable a la del Hércules, Lleida? ¿O incluso a la de los filiales del Barcelona, Valencia, Villarreal o Espanyol?

--Quien piense que va a haber un equipo que se vaya a pasear o a sacar los partidos con claridad, se equivoca. El Hércules, que lo había ganado todo, va y pierde en casa 0-2 con el Teruel. Este Castellón, al 100%, es capaz de competir y ganar a cualquiera. Pero, ojo, si no está al 100%, lo más probable es que no vaya a ganar.

--Aparte de la cuestión psicológica y del trabajo táctico, ¿existe un déficit en la parcela física?

--El domingo corrimos mucho y mal. No supimos interpretar el partido, y el equipo estuvo muy largo y ancho. Es cierto que hay jugadores que están lejos de su mejor nivel: algunos se han incorporado tarde, hemos tenido la lesión de Máyor, Muguruza no ha hecho pretemporada, un jugador ha tenido que viajar y estar fuera del grupo unas semanas [Oliinyk], otro ha tenido problemas personales [Theo]... Además, la Copa nos ha perjudicado, porque ha impedido que el equipo entrenase con normalidad.

--¿Ha cambiado el objetivo?

--Hemos llegado hace poco, pero no es excusa: sabemos donde venimos y lo que nos exige. Acabaremos estando arriba.