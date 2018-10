«El Castellón ahora es el peor rival al que nos podíamos enfrentar»

Es un clásico del fútbol español. Como jugador, brilló en el FC Barcelona y con la selección española, disputando el Mundial de México 1986 y la Eurocopa de Alemania 1988, y como entrenador lleva casi dos décadas en los banquillos, en clubs de Segunda División B y Tercera y con un puñado de ascensos en el zurrón, un total de seis en 10 play-offs de 3ª a 2ª B con clubs como Burgos, Teruel, Olot, Badalona o Reus.

El técnico tarraconense (59 años, Vila-rodona) afronta su segunda etapa en el CF Badalona, club en el que estuvo tres temporadas desde el 2002 al 2005, al que ascendió a Segunda División B en la campaña 2003/04. Una gesta que no pudo cumplir en el ejercicio 2014/15 con el CD Castellón, y eso que hizo campeón del grupo VI de Tercera División a la entidad de Castalia.

Tres años más tarde, Calderé y el conjunto albinegro volverán a verse las caras el próximo domingo, cuando a partir de las 19.00 horas se midan los escapulats al equipo que dirige David Gutiérrez, Guti. Un duelo al que ambos conjuntos llegan muy necesitados y que Calderé analizó ayer para el periódico Mediterráneo.

—Qué caprichoso el destino. Se miden a su exequipo con ambos en situación delicada.

—La verdad es que sí. Nosotros hemos tenido etapas de buen fútbol y buenos resultados, pero ahora no estamos en nuestro mejor momento. Y está claro que los albinegros están necesitados y hambrientos de triunfos. Sinceramente, pienso que el Castellón, ahora mismo, es el peor rival al que nos podíamos enfrentar.

—¿Cómo ve al Castellón?

—La verdad es que ellos todavía no han logrado ningún triunfo y están muy necesitados, pero nosotros también lo estamos. He visto muchos partidos del Castellón esta temporada y, con honestidad, creo que tiene muy buena plantilla. No lo digo ni por vender humo ni por quedar bien. Además, el Castellón ha hecho méritos para estar mucho más arriba de donde está ahora. Estoy seguro de que remontará.

—¿Qué valora del equipo?

—Tiene futbolistas contrastados para la categoría e incluso con buenas trayectorias en Segunda División A que todos conocemos, como Rafa Gálvez, Máyor, Hicham o los centrales. Hay mimbres para estar en la zona de aspirantes al play-off, pero atraviesan por eso momento en el fútbol en el que lo psicológico influye más que lo futbolístico. Son dinámicas y saldrán de esa mala racha cuando ganen un partido y cojan confianza. Por eso digo que es el peor momento para que nos visiten. Sin lugar a dudas.

—Y el Badalona, ¿con qué plantilla cuenta para este proyecto?

—Cuando llegué en verano advertí a la directiva de que la plantilla tenía nivel, pero que era muy joven. Y por ello nos reforzamos antes del cierre del mercado, a última hora, con futbolistas más experimentados como el argentino Santi Magallán —cedido por la Cultural Leonesa—, el ghanés Nana Asaré —procedente del Mérida y ex de Cádiz y Recreativo—, el central Albert Estellés —ex del Sabadell y Peralada— y un conocido por la afición del Castellón como es Natalio Lorenzo —procedente del Recreativo—. Con ellos hemos ganado equilibrio y empaque. El objetivo debe ser estar a media tabla o en una zona en la que no pasemos apuros. Por lo que debemos reaccionar desde ya.

—¿Qué rival le espera al Castellón este domingo?

—Hasta ahora hemos sido un equipo de dos caras, con partidos muy solventes y victorias convincentes como ante Atlético Levante o Valencia Mestalla, pero con otros encuentros más flojos como ante el Espanyol B y el Olot.Espero que ante el Castellón se vea nuestra mejor cara, con un equipo valiente, con personalidad y que irá a por la victoria.

—¿Sentirá nostalgia?

—Hombre, la verdad es que viví grandes momentos en Castellón. Es una ciudad de fútbol con una afición excelente. Allí todo el mundo me trató genial. A mí me gustaría mucho poder ver a este club al final de liga en la zona alta. Siempre le tendré un cariño especial a la entidad.

—La última. ¿Se ve entrenando en Castalia en un futuro?

—No sé si por edad volverían a pensar en mí. Ahora estoy centrado en el Badalona, pero cierto es que allí fui muy feliz y en el fútbol todo es muy cambiante. Nunca se sabe qué puede pasar.