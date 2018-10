Manu Trigueros espera que tras el parón de Liga se produzca una doble resurrección. Por una parte, claro está, la de un Villarreal que no acaba de arrancar en la Liga y en el que hay que devolver el voto de confianza del club en el técnico, Calleja. «Ahora somos los jugadores los que debemos demostrar que tenemos confianza en su trabajo», destaca el talaverano que, por supuesto, también espera que la mejor versión del Submarino vaya acompañada de la suya propia. «Soy el primero que sabe que no estoy como en otros años», afirmó el centrocampista ayer en Ràdio Vila-real, con la promesa de que «el mejor Trigueros regresará a corto plazo».

La dificultad de este inicio de temporada ha sido doble para el futbolista, obligado a acelerar su regreso a la competición —tras pasar por el quirófano el pasado mes de junio— por el problema de lesiones en la medular amarilla. «Sabía que tras operarme de los adductores me iba a costar un poco más, pero también se ha sumado el hecho de tener que entrar en el equipo sin realizar pretemporada», explica Trigueros, comprometido al cien por cien con el club —«aunque arrastre algún problema, si el equipo me necesita y me piden que juegue lo haré sin dudas», recalca— y con su entrenador, al que el centrocampista amarillo ve «sufriendo, como el equipo, pero fuerte para sacar esta situación adelante».

Para Trigueros, además de «las dudas y la desconfianza» que han generado las derrotas «sobre todo en casa» y «la falta de fortuna» en momentos puntuales, el problemas de las bajas es otro punto clave en la irregular trayectoria del Submarino en este primer tramo de la temporada. En esa lista de ausencias se mantiene Bruno, un esperado regreso que «por desgracia no acaba de llegar». «Bruno es nuestro Messi y su ausencia nos afecta mucho en una posición clave», comenta Manu, ya completamente centrado en el primer examen tras el parón, el del Atlético de Madrid el próximo sábado en La Cerámica.

«Es un rival complicado, pero en casa se nos ha dado bien en los últimos años», apuntó en Ràdio Vila-real sobre el equipo de Simeone, ante el que el Submarino no puede firmar otro resultado que no sea la victoria. «Debemos reaccionar ya. Tenemos que empezar a sumar victorias para poder empezar a mirar hacia la zona alta de la clasificación», reitera.

Con los colchoneros llegará su anterior partenaire en el doble pivote del Villarreal, un Rodrigo que ya se ha ganado el rol de fijo en la selección: «Nos enorgullece verle ahí tras verle crecer tanto en el Villarreal. Todos sabíamos hasta dónde podría llegar».