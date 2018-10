«El que no sepa aguantar la presión, igual tiene que decir sí a otro sitio»

Es uno de los futbolistas con mayor pedigrí en el vestuario del Castellón. Natural de Villava (Navarra), el mismo pueblo toda una leyenda del deporte nacional, Miguel Indurain, Eneko Satrústegui ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva en clubs del fútbol profesional como Osasuna, en el que se formó y con el que jugó en Primera y Segunda A; así como Numancia, Real Murcia y Lleida, entre otros.

Por dicho motivo, al defensa central no le asusta jugar en Castalia, un estadio, como él mismo dice, de «público exigente, que entiende de fútbol y que siempre está del lado del equipo a poco que respondas». Satrústegui incluso considera positiva la presión de la afición albinegra: «Cada jugador es un mundo, y pese a que desde la grada puedan haber pitos, o el típico runrún, hay que saber abstraerse». «Debemos tomarnos la crítica del público como una autoexigencia positiva», reconoce el de Villava.

SABER DÓNDE SE ESTÁ / El central reconvertido a lateral izquierdo advierte a la plantilla de que la hinchada responde a poco que le des: «Debemos tener claro que si nos esforzamos, esta afición te recompensa en seguida y, a su vez, hemos de saber asumir que se trata de una afición importante en Segunda B, y exigente».

«Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, mostrarnos tranquilos en el campo y darle lo que la afición pide: esfuerzo, entrega y que lleguen los resultados. Y el jugador que no sepa aguantar la presión, igual tiene que decir sí a otro sitio», añade.

Es por eso que su mensaje pasa por tener la cabeza fría. Pase lo que pase: «El que juegue, debe ser consciente de que habrá momentos buenos y malos, y hay que saber convivir con ello».

TOCA GANAR / Sobre los retos del equipo, para Satrústegui llega el momento de darle una alegría a los suyos. «Somos los primeros que queremos hacer buenos esos empates y brindarles de una vez un regalo a la afición en forma de victoria. Y esperemos ofrecerle este triunfo el próximo domingo en casa del Levante B», arguye.

ADAPTADO AL LATERAL / Otra de las cuestiones radica en su rol en el equipo, ya que tanto Escobar como Guti le utilizan de lateral izquierdo. «Vine de central y siempre he sido central, pero me considero un hombre de club e intentaré rendir siempre donde me diga el míster», insiste, recordando que tuvo «alguna experiencia en la cantera de Osasuna jugando de lateral, pero en fútbol base». «Mientras sea el perfil izquierdo, solo es cuestión de saber adaptarse y la cosa está funcionando», analiza el defensa. «La verdad es que me estoy sintiendo cómodo como lateral, el míster me está dando toda su confianza para poder soltarme en ataque», argumenta Satrústegui.

TOCA GANAR / El zaguero considera que tras ser fiables atrás, deben acertar en ataque: «Defensivamente, tanto ante el Teruel como frente al Cornellà fuimos muy sólidos, pero nos falta ahora tener ese acierto cara al marco rival que posibilitará que salgamos de esta dinámica».

Concluye confesando que «puede ser que en las primeras partes se nos vea más atenazados y algo más nerviosos, ya que los rivales saben que estamos condicionados por los resultados». «Si los números no acompañan, nos puede condicionar, por lo que ahora ya nos toca ganar», termina.