El Elche está en coma y su técnico en el alambre

Decía el entrenador del Elche, Jorge Almirón, tras el encuentro en Mestalla, que su equipo «no está muerto». Y es verdad. Quedan 19 partidos y hay tiempo para reaccionar. Pero no es menos cierto que el conjunto franjiverde está en coma , presenta síntomas graves de enfermedad y necesita, urgentemente, una reactivación, a modo de cambio de doctor o de refuerzos (el propietario del club está en Argentina y aún no ha presentado ningún fichaje de los seis que pidió el míster), para no morir.

E l cuadro ilicitano acumula 14 jornadas seguidas sin conocer la victoria, nueve sin mantener la portería a cero... Almirón tiene en su haber uno de los récords negativos en los 98 años de la historia del Elche, ser el primer entrenador que ha aguantado en el banquillo tras 14 partidos sin ganar. Se la jugará contra el Villarreal con las bajas por sanción de Verdú, Barragán y Tete Morante. H