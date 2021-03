Ellas son campeonas los 365 días del año

Hoy es el día de la mujer. A mí me gustaría que fueran 365 días al año y todos los años de la eternidad. Cuando tenemos que darle tanta relevancia a este 8 de marzo es porque ellas han sufrido, y desgraciadamente sufren todavía, muchas injusticias.

Hemos avanzado mucho, seguramente porque su valor es tan importante que su pelea ante tantas demostraciones de desigualdad ha acabado por establecer lo que debería ser normal y no un derecho ganado, porque no había nada que demostrar ni ganar. La vida sin las mujeres no sería posible, y la vida sin ellas no sería igual de bonita. No se debería hablar de tasas de igualdad, porque al hacerlo ya estamos estableciendo un juicio que, ya de por sí, entiende que no existe equidad.

Me desagrada el machismo y el hembrismo (no confundir con feminismo), porque odio los extremismos e intento atacar los temas con naturalidad y respeto, siempre sobre todo esto último, un valor tan despreciado en esta sociedad.

Lo mismo con el lenguaje, que lejos de encorsetarlo, deberíamos liberarlo y darle la magnitud que se merece para que sea inclusivo, inclusivo de todo tipo de personas, sea cual fuere su género, capacidad, raza y color. Las palabras no definen a las personas, sino que son las personas las que otorgan sentido a las palabras. Ejemplo de ello son las madres, las abuelas, las cineastas que el sábado siguieron rompiendo techos de cristal y, en mi terreno, las deportistas.

Me desagrada escuchar que el fútbol es cosa de hombres y que las mujeres juegan a algo distinto. Es un insulto a la inteligencia. La naturaleza ha establecido unos matices biológicos, pero ellos no son indicadores cuantificadores ni cualificadores, solo forman parte de una ley natural que establece un sitio para cada ser, que no un ránking.

Es un orgullo observar cómo la participación de la mujer en el deporte ha crecido progresivamente. Tenemos una gran representación en la élite, pero no solo de aquellas mujeres sobre las que se pone el foco por sus éxitos, sino de las que día a día compiten en cualquier disciplina. Deportistas como Marta Gallén, Manoli Alonso, Marta Linares, Yurema Requena, las chicas de balonmano del Mades de Onda, Sara Monforte, Silvia Tirado y tantas otras --que me perdonen porque no puedo nombrarlas a todas por espacio--, que tumbaron muchos mitos y barreras en el tiempo.

Hoy Castellón tiene en las mujeres una cuota grandísima de los éxitos de nuestro deporte de élite: en pilota (Carmen Jiménez), voleibol (UBE L’lla, Volei Grau), baloncesto (Fustecma Nou Bàsquet), atletismo (Playas), gimnasia (Mabel), natación (Ariadna Edo, Lidón Muñoz), golf (Carla Bernat, Natalia Escuriola), ciclismo (Carla Pruñonosa), fútbol (Villarreal y Joventut Almassora), balonmano (Almassora y Castellón) hockey (Club Patí Vila-real)... y grandes periodistas en la redacción de Mediterráneo como Yolanda Peris, Maribel Amoriza, Elena Aguilar, Eva Colom, Carmen Tomás, Paloma Aguilar, Noemí González, Merche Martinavarro...

Este es mi pequeño homenaje a tantas y tantas mujeres tan importantes en mi vida y en la suya. Algunas ya no están, como mi madre, mis abuelas, mi amiga del alma Marián... pero siempre presentes en mi corazón. Hoy es uno de todos los días de una vida en la que son protagonistas. Sí, son unas campeonas.