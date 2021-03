El Villarreal recupera a Mario cara al derbi de Mestalla

Mario será la gran novedad de cara al partido de Mestalla. El lateral de Novelda ya ha recibido el alta médica y ha trabajado a tope con el resto del equipo.

Por otra parte, el técnico departió con sus jugadores y solo apuntó que se deben minimizar los errores que tanto han penalizado al equipo, que ha podido sumar muchos mas puntos estas últimas siete jornadas de Liga. El Villarreal solo ha sumado cinco puntos de 21. Y, sin embargo, el equipo nunca ha ofrecido síntomas de ser un equipo derrotado o en proceso de descomposición. Es más la imagen ofrecida ante el Atlético fue buena y los amarillos superaron en posesión de balón al Atlético (63-37%) y fueron dominadores en muchas fases del partido. Pero los detalles y la falta de contundencia en las áreas volvieron a castigar al Villarreal. Y no es la primera vez. Emery alabó el buen juego de sus jugadores pero también reconoció que algo no se debe estar haciendo bien cuando las victorias no llegan.

MARIO RECIBE EL ALTA MÉDICA

En la sesión de ayer se vio entrenar a un muy buen ritmo a Mario Gaspar, que hoy recibió el alta médica y ya podria estar en condiciones de ser alineado contra el Valencia, en Mestalla, el próximo viernes a partir de las 21.00 horas. Duda será hasta el útimo momento Rubén Peña y, sin embargo, Coquelin, salvo milagro parece descartado.

CHARLA DEL TÉCNICO

El técnico departió con sus jugadores en el mismo césped de la Ciudad Deportiva de Mircalcamp y preparó una sesión en la que el equipo trabajó a buen ritmo y con un buen semblante, porque los resultados son una cosa y las sensaciones que transmite el Villarreal, sin ser las de su mejor nivel, nunca han sido malas ni ofrecieron sensación de crisis, a pesar de la negativa racha de siete partidos sin ganar.

La caída de puestos europeos no es un problema demasiado grave cuando restan 13 partidos de Liga y mucha tela que cortar. Emery se ha puesto en marcha con la única fórmula que conoce para superar situaciones como esta: trabajo, trabajo y más trabajo. Y así se ha visto en la sesión matina pospartido.

En Mestalla, ante un rival en una grave crisis institucional, con Javi Gracia en la cuerda floja, y a solo cinco puntos del descenso, se disputará un partido muy importante para ambos clubs.