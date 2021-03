¡Emery apunta y dispara! Así analiza el técnico amarillo el derbi Valencia-Villarreal

Ha estado en la otra ventanilla y sabe de la importancia de los derbis en el Valencia CF. Ahora, inmerso en un ambicioso y bonito proyecto como el del Villarreal CF, Unai Emery, técnico de los amarillos, es consciente de lo mucho que se juega este viernes el Submarino en Mestalla (21.00 horas), dejando claro que para su equipo no vale otra que lograr los tres puntos para romper la dinámica negativa de siete jornadas consecutivas sin ganar.

Al respecto de la racha irregular, el preparador de Hondarribia reconocía este jueves que han tratado el aspecto psicológico: “Hemos trabajado bien esta semana, hemos hablado del momento y hemos buscado las soluciones para ello".

"Hemos perdido esa regularidad, acumulado derrotas y empates que nos han alejado del objetivo, por lo que debemos reaccionar. Trabajamos para que el equipo se sienta cómodo y competitivo, con la idea de mejorar los errores puntuales que nos han penalizado. Afrontamos un derbi como el del Valencia que nos ilusiona”, ha añadido.

“Sabemos que no hemos empezado bien esta segunda parte de la temporada, por lo que debemos ser autocríticos para buscar esas mejoras. Reforzar las cosas que no han ido bien y mantener las que si han ido bien”, agregó.

NO HAY FAVORITO, ES UN DERBI

“Un derbi es un derbi, yo lo he vivido del otro lado y conozco la importancia de estos partidos que siempre han sido intensos, vibrantes y muy importantes para las aficiones. No habrá público, pero las emociones están ahí y hay mucha gente pendiente de ello", ha resaltado el míster.

"Va a ser un partido muy difícil, Javi Gracia trabaja muy bien a sus equipos, prepara muy bien los partidos y analiza muy bien a los rivales. Sin duda nos espera un partido muy complicado, les tenemos mucho respeto, es un derbi y tres puntos muy importantes”, destacaba.

SOBREPONERSE A LAS BAJAS: SOLO LLEGA MARIO Y PUEDE QUE ALCÁCER

El entrenador del Villarreal también advirtió que las numerosas bajas que han sufrido han contribuido en el bajón de juego y resultados, e informó de la situación en la que se encuentran los jugadores con molestias. Con vistas al derbi, Emery espera recuperar a Mario y Alcácer.

"Queremos tener a Mario en la convocatoria si todo va bien, y en el tema de Alberto Moreno va más lento. Coquelin va más lento de lo esperado, además hemos decidido parar a Pino y esperar un par de semanas para poder contar con él. Peña está descartado al no tener buenas sensaciones, y en el tema de Paco Alcácer ha entrenado con el grupo y decidiremos mañana ya que no está del todo a cien por cien. Todos quieren estar, pero no vamos a correr riesgos”, ha recalcado.

PESE A ESTAR EN EUROPA, LA LIGA ES LA PRIORIDAD

Emery admitió que competir en dos competiciones desgasta al equipo y reconoció que "aunque debemos rendir y competir bien en las dos, la Liga es la prioridad".

RESPETO A LOS ÁRBITROS

Sobre el tema arbitral tras las últimas polémicas, incidió en que tiene el "máximo respeto al colectivo arbitral" y sobre el VAR añadió que "es un elemento que debe ayudar a que no haya casi errores, pueden haber interpretaciones últimas, pero debe dar solo errores pequeños".

"Estamos viviendo como en este proceso se pitaban todas las manos y ahora ya no se pitan todas. Hemos sido perjudicados y beneficiados todos, considero que en nuestro caso puede que hayamos sido más perjudicados, pero lo entiendo. Lo único que pido es el respeto a las personas, las personas somos los que debemos tener ese respeto, ser capaces de entablar un diálogo. En España tenemos buenos árbitros, pero siempre podemos mejorar", ha concluido el entrenador del Villarreal.