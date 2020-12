Emery carga contra el VAR: "En Sevilla fuimos perjudicados"

Molesto por el tempranero penalti que condicionó el partido. Así se mostró ayer Unai Emery tras la derrota del Submarino en el Pizjuán ante el Sevilla (2-0). El entrenador del Villarreal consideró determinante dicha jugada: «Hemos sido perjudicados», comentó, resaltando que se deben «depurar las mejoras en los criterios para señalar penalti, una circunstancia que tienen que hacer los que mandan», insistió.

El preparador groguet destacó que no puede «entrar en las decisiones arbitrales, pero que de un disparo lejano se saque un penalti...», se quejó un técnico de Hondarribia que añadió que «no es cuestión de tirar a las manos para que te piten un penalti. El VAR necesita mejoras», aseveró, ya que, en su opinión, «la jugada del 1-0 a favor del Sevilla es una acción que ha condicionado el partido».



APRENDER DE LA DERROTA / El técnico guipuzcoano manifestó que, «más allá del resultado, esta derrota tiene que servir para crecer» porque con encuentros así «los jóvenes ganan en experiencia, pero tienen que seguir dando pasos», si bien también recordó que tiene bajas y que cuando recupere «efectivos, el Villarreal será más constante en la faceta física».

Tras el segundo gol local, Emery opinó que su equipo pudo «entrar en el partido en unos últimos 15 minutos locos, pero Bono ha hecho tres buenas paradas», aunque no ocultó que «es verdad que ellos también han podido hacer el tercero», admitió.

Para el míster amarillo, «los puntos de los empates se hacen buenos con un triunfo y se convierten en malos tras una derrota como la cosechada ante el Sevilla, que llega tras «un empate en casa». «Hay que pensar que el sábado llega una nueva oportunidad para sacar los tres puntos», añadió.



LA LLEGADA DE CAPOUE / Emery insistió en que su plantel necesita refuerzos, porque cuenta con lesionados graves en un club que «siempre ha buscado soluciones a los contratiempos, y ahora hace falta un mediocentro».

En relación a la llegada de Capoue, no escurrió el bulto. «Todas las conversaciones que he tenido con Fernando Roig júnior son muy positivas. El tema del mediocentro lo hemos hablado y ambas partes estamos de acuerdo en que necesitamos reforzar el centro del campo en la posición de Iborra, y ciertamente Capoue es una opción, que no sé cómo está la situación, pero sí que es un centrocampista que si había posibilidades sí se adapta a los posibilidades del club», dijo, recalcando que «si llega será bienvenido», porque es un jugador que conocen «de su época del Toulouse, del Tottenham y sobre todo del Watford». «Nos puede aportar mucho porque conocemos su nivel», terminó.