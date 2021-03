Emery confirma la baja de Rulli y el alta de Peña en el Villarreal

El ejemplo del Salzburgo sirve de advertencia para el partido de vuelta ante el Dinamo de Kiev. Ante los austriacos, el Villarreal pasó momentos delicados después del 0-1 y llevaba una ventaja idéntica a la de esta eliminatoria ante los ucranianos.

Emery ha confirmado hoy la baja de Rulli para la vuelta de octavos de final de la Europa League por el fuerte golpe en la mandíbula que sufrió en Kiev. Esa era la la mala noticia, la buena era el posible regreso de Rubén Peña a la convocatoria, quien ya entrena con el grupo con normalidad. Mario, también se apunta como posible titular en el lateral derecho, después de jugar unos minutos en Eibar.

Emery repasó la última hora del Villarreal en rueda de prensa.

NO PASAR SUSTOS

“Tenemos que dar continuidad al partido que hicimos en Kiev. Conocemos la capacidad individual de ciertos jugadores del Dinamo y su peligroso al contragolpe. Tenemos que empezar desde minuto 1 y respetarles al máximo”.

BAJAS

“Rulli sufre un fuerte golpe en la mandíbula. Rubén Peña ya entrena con el grupo y Mario va cogiendo minutos”

MANTENER LAS BUENAS SENSACIONES

“Después de ganar en Eibar, este partido nos debe servir para recuperar las sensaciones de LaLiga. Tenemos retos a nivel de juego, mantener la regularidad y ganar en casa para sentirnos fuertes”

NO CAER EN LA CONFIANZA

“Venimos de una eliminatoria contra el Salzburgo que con el mismo resultado lo pasamos mal. El 0-2 es un buen es un buen marcador, pero hay que darle continuidad desde el segundo 1. Hemos analizado partidos anteriores europeos del rival y sabemos sus armas y puntos fuertes. El respeto es la primera piedra para construir una eliminatoria a nuestro favor. El resultado nos da ventaja pero hay que demostrar nuestras capacidades. Ellos nos van a exigir” defensivamente.

ROTACIONES

“La línea que hemos llevado no va a cambiar. Estamos en un momento de la temporada importante y es un privilegio poder estar en cuartos de final de Europa League. Lo que transmito es dar continuidad, algún cambio habrá. Sacaremos el once que consideremos mejor, si alguien tiene molestias, pues descansará. Será el único motivo que nos hará que no juegue ese jugador.

PACO ALCÁCER

“Alcacer hizo un gran trabajo en Kiev, aunque no marcó. Hay que crearles las circunstancias para que marque. Está participando y en el contexto de equipo, si salen bien las cosas, el también estará bien”