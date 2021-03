Emery desglosa las claves para que el Villarreal conquiste Kiev en la Europa League

Respeto, pero confianza en superar la eliminatoria. El entrenador del Villarreal, Unai Emery, tiene claro que la eliminatoria de octavos de final de la Europa League, ante el Dinamo de Kiev, será "muy difícil", especialmente el partido de ida, que los amarillos afrontan este jueves en la capital de Ucrania (18.55 horas, Movistar+).

"Tenemos un buen rival que es primero en su liga, con lo que ello supone. Un equipo con gente muy joven y con un gran entrenador cómo Lucescu. Ellos juegan a tener mucha posesión, salen jugando desde atrás y tienen calidad. Partido muy difícil, un rival acostumbrado históricamente a competir en grandes competiciones, y un técnico con mucha experiencia y de mucho nivel”, señaló.

“Conocí a Lucescu, le tengo mucho respeto a toda su carrera y a todo lo que ha logrado. Me enfrenté a él con el Sevilla y el con el Shakhtar, y me recuerda mucho a este Dinamo. Ellos tienen calidad, jugadores jóvenes e internacionales, por lo que como he dicho nos espera una eliminatoria muy dura”, añadió.

Emery apuntó que la posible baja de Tsygankov les beneficiaría porque lo considera "uno de sus mejores jugadores", pero avisó que "son un buen equipo con un estilo muy marcado, es verdad que pueden tener alguna baja, pero tienen una idea clara y muy marcada de juego, será complicado juegue quién juegue".

EL FACTOR PÚBLICO EN LAS GRADAS

El encuentro en el Olímpico de Kiev se jugará con publico, algo que no ha sucedido esta temporada en España en la máxima categoría, una circunstancia que el técnico vasco admitió que favorece ligeramente al Dinamo de Kiev, aunque se congratuló de ver de nuevo aficionado en las gradas.

“Que haya público beneficia al fútbol, es posible que les dé un poco de ventaja, pero es bueno para el fútbol que haya público otra vez en los campos. Es una pequeña ventaja para ellos, pero nos alegra que la gente regrese a los campos”, finalizó.