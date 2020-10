Emery: «El punto conseguido no nos otorga una satisfacción plena»

Unai Emery reconoció que el empate a cero ante el Cádiz no les da «la satisfacción plena», pero puntualizó que «hay que valorarlo» desde el trabajo realizado por sus jugadores. El preparador del Villarreal declaró, tras haber sido superior a los gaditanos en el duelo de ayer y no haber estado acertado cara a gol, que el hecho de no conceder ocasiones al rival es «muy importante».

El técnico resaltó también el «buen trabajo» de su equipo y el «buen proceso en 90 minutos de mejoras» realizado, por lo que consideró «suficiente» el punto sumado. El entrenador groguet explicó que su equipo «ha sabido ser protagonista con el balón y tener la posesión más de lo normal, sin precipitaciones para evitar que ellos tuvieran opciones de ganar».

Además, el guipuzcoano admitió que el Cádiz es «muy peligroso» al contragolpe, por lo que buscaron «trabajar con la precaución de lo que pueda tener el rival y, a partir de ahí», desplegar la «idea de juego» de su equipo.

Elogios del rival / Por su parte, Álvaro Cervera, que cumplió 200 partidos como técnico del Cádiz, reconoció que su equipo había hecho «un partido feo para sacar algo» positivo. Y añadió: «Contra este tipo de equipos, si les juegas de otra manera, puedes perder porque que tienen mucha calidad».

En este sentido, Cervera indicó que «defensivamente ha sido el partido» que tenían pensado para lograr que el Villarreal no tuviera «mucho espacio a la espalda de los defensas», puntualizó.

No en vano, Cervera comentó que «el Villarreal no sale a ver qué pasa y no ha perdido ni una pelota tonta, así que no les hemos podido pillar en contrataques», apostilló el cántabro, quien dio por bueno el punto conseguido.

Por último, sobre el gol anulado a Álvaro Negredo en la primera parte a instancias del VAR, por fuera de juego y tras ver el colegiado la acción en el monitor a pie de campo, Cervera reclamó que todas las acciones dudosas sean revisadas en cada encuentro y se tenga una explicación coherente.