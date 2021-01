Emery: "El Villarreal ha cerrado una semana brillante"

Muy satisfecho y orgulloso tanto por el juego como por la actitud de sus futbolistas, así se mostraba anoche Unai Emery tras el incontestable triunfo del Villarreal en Balaídos (0-4), ante un Celta que nada pudo hacer ante el huracán groguet.

El entrenador del Submarino reconoció que se había equivocado en su pronóstico previo: «Esperaba un partido largo, pero tuvimos la capacidad de sentenciarlo muy pronto, a base de buen juego y de goles», argumentó.

Sobre los objetivos a largo plazo, Emery no ocultó que hay que pensar en grande, apuntando a Europa e incluso a la Liga de Campeones. «Hay que ser y somos exigentes. Y esa exigencia pasa por estar en puesto europeos, a poder ser pelear por la zona de Champions, teniendo claro que están por delante Atlético, Madrid y Barcelona, por presupuestos, y luego clubs muy consolidados como el Sevilla. Además, este año hay otros como la Real Sociedad, por lo que no será nada fácil», dijo.



DINÁMICA GANADORA / A su vez, valoró el hecho de encadenar dos triunfos en vez de tanta igualada. «Estábamos en una buena dinámica, pero como con muchos empates. En esta Liga los empates penalizan si no ganas, por lo que estas dos victorias consecutivas nos van a dar un impulso muy importante en la clasificación», expuso.

Es más, para el preparador de Hondarriba han rubricado siete días perfectos. «Venimos de cerrar una semana brillante con dos victorias en Liga y solventando con muy buen juego y resultado la eliminatoria copera. Es para estar satisfecho», reconoció el míster.



ELOGIOS A NIÑO Y BACCA / Incluso añadió que las oportunidades a los jóvenes no se dan porque sean de la casa: «En cuanto a jugadores como Fer Niño, aquí no premiamos a los futbolistas por ser canteranos, le damos la oportunidad a quienes se lo ganan en el campo». «En Copa muchos jóvenes lo están demostrando y otros como Fer Niño están aprovechando sus opciones de jugar, en el caso de Fernando por la lesión de Bacca, pero es él quien se gana a pulso el tener la oportunidad», comentó, añadiendo que «además, yo no estoy contento cuando Fer Niño marca, sino cuando juega bien».

De igual modo que elogió a los futbolistas que entran como recambio, poniendo a Bacca como ejemplo. «Estamos muy contentos por la actitud de todos los jugadores. Por ejemplo, Carlos Bacca hizo un gran partido en la Copa del Rey y ante el Celta ha salido un rato al final y lo ha dado todo en el campo, eso es lo que queremos, que quien entre durante el partido sume, aporte y de un plus a lo que había sobre el rectángulo de juego», recalcó para finalizar un ilusionado Unai Emery.