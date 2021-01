Emery: "El Villarreal tiene plantilla para rendir en las tres competiciones"

El Villarreal sueña a lo grande, ya nadie lo esconde. Tras muchos años compitiendo a gran nivel, pero siempre quedándose en el penúltimo peldaño, sin alcanzar una final, en el presente ejercicio la llegada de Unai Emery al banquillo ha significado un salto cualitativo en cuanto a ambición. Pero esta ya no lo es tan solo en el rectángulo de juego, sino también públicamente. Ya nadie oculta que por plantilla, cuerpo técnico, presupuesto y entidad, el Submarino está capacitado para, al menos, permitirse el lujo de creer.

Un entrenador groguet que ayer, en el análisis previo al partido de Copa del Rey ante el CD Tenerife (domingo, 18.00 horas), confesaba que está muy satisfecho con la plantilla que tiene, con la que puede rendir a gran nivel en las tres competiciones, y que incluso no descarta poder acudir de nuevo al mercado invernal, si surge alguna posibilidad factible.

Emery explicó que el club podría reforzar su plantilla con un segundo fichaje en este mercado invernal si aparece alguna opción interesante, ya que la banda derecha ha quedado algo debilitada tras la marcha de Take Kubo y la lesión de Mario Gaspar. «Estoy contento con la plantilla que tengo, las alternativas que tenemos para suplir bajas son buenas, las lesiones largas como la de Alberto e Iborra las suplimos ya, y ahora si se da la opción de mejorar lo analizaríamos», admitió el míster.



LA POSIBILIDAD DE MERCADO / «Las posibilidades surgen tras la lesión de Mario y la salida de Kubo en banda derecha, las cuáles nos dejan una opción, aunque no una necesidad, lo que nos da margen para pensar en algo. No estamos buscando claramente, pero el club está abierto a esta opción, ya que lo he hablado con Fernando (Roig Negueroles) y están en ello», explicó un Emery que recalcó: «No estamos buscando claramente, no decimos que buscamos a un jugador, pero estamos abiertos a ello». «Si se da una opción, estamos abiertos», admitió el técnico.



CON AMBICIÓN / El preparador amarillo aseguró que cuenta con un equipo para «poder soñar con hacer cosas importantes» en las tres competiciones, aunque matizó que deben trabajar bien y mucho para prevenir lesiones. «Tenemos una plantilla amplia y con experiencia. Muchos futbolistas que están acostumbrados a competir cada tres o cuatro días. En estos niveles de exigencia, intentamos que todos los jugadores sean protagonistas. Este equipo está preparado para jugar, competir y rendir en las tres competiciones», dijo.

Incluso ante las lesiones que han ido surgiendo, la plantilla ha respondido. «El equipo está preparado, la lesión de Mario nos condiciona algo, ya que son dos meses y la salida de Kubo nos abre una puerta a pensar en reforzarnos. Los que están son suficientes, aunque si hay una opción de mercado no la descartamos», insistió.

A POR LA COPA / Sobre el duelo ante el Tenerife, el técnico de Hondarribia señaló que el Submarino deberá ser exigente y firmar un partido completo para ganar la eliminatoria de dieciseisavos en el Heliodoro Rodríguez López. «En Tenerife tendremos que hacer un partido completo y tratar de que no nos sorprendan. Poder neutralizar sus virtudes y a partir de ahí imponer nuestro juego», expuso.

Es más, aboga por salir a tope para poder igualar la motivación del rival: «El Tenerife es un club de Segunda División. Un rival que juega con el factor campo a favor. Es un equipo con ilusión por hacer algo grande en la Copa del Rey. La temporada pasada, el Athletic Club, finalista del torneo, sufrió mucho ante ellos. Respetamos mucho esta competición y queremos hacer nuestro camino».



UN ONCE DE GARANTÍAS / Por último, confesó que no se fía del Tenerife, por lo que buscan «encontrar el mejor rendimiento en función de lo que ofrece el rival» y de lo que ellos quieren «ofrecer». «Hay situaciones que nos refuerzan, ya que los jugadores que han jugado Copa del Rey y Europa League nos han dado un gran rendimiento. Trataremos de buscar el mejor once para afrontar el partido», finalizó un Emery muy sensato.