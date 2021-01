Emery sobre Kubo: "Le pregunté si quería quedarse o irse y me dijo que está buscando una salida"

Satisfecho por los tres puntos y por el buen partido realizado por su equipo. Así se mostró ayer Unai Emery tras la victoria lograda por el Villarreal ante el Levante (2-1), la cual sirvió para romper una sequía de dos meses sin ganar en el Estadio de la Cerámica, donde había cosechado tres empates de forma consecutiva ante Real Madrid, Elche y Athletic Club de Bilbao.

El entrenador del Submarino explicó que sus futbolistas deben valorar mucho la victoria obtenida ante los granota, porque el equipo venía de una derrota y este triunfo les «da aire y confianza» y les permite «ser optimistas de cara a los próximos encuentros».

«No es fácil imponerse a un conjunto como el Levante, que tiene paciencia y presiona bien. Aunque han pasado muchas cosas, teníamos controlado el partido, pero su gol nos ha generado nervios y al final hemos sufrido, aunque estoy contento con el trabajo del equipo», indicó el preparador del combinado de la Plana Baixa.



BUENA LECTURA DEL PARTIDO / Para Emery fue muy importante la capacidad del equipo para sufrir y para esperar sus opciones ante un rival que trabaja muy bien los aspectos defensivos. «Los cambios han aportado y la entrada de Jaume Costa nos ha ayudado mucho y aunque hemos tenido algunos desajustes, creo que estamos en el buen camino», prosiguió.

También explicó que la tarjeta mostrada a Yeremi en la primera parte propició la entrada de Samu Chukwueze y que la salida de Niño se debió a que «con Foyth en el equipo, Parejo y Trigueros podían ser más ofensivos».



«Pasan muchas coas. hay covid, lesiones y bajas que obligan a buscar soluciones, pero la llegada de Capoue y el regreso de Coquelin nos van a ayudar», agregó Emery, quien recordó que los empates en casa les dejaban «a medias», pero que el triunfo era importante tras haber caído en Sevilla y de cara al encuentro de Copa del Rey en Zamora y en Vigo ante el Celta.



LA SALIDA DE KUBO / No escurrió el bulto el entrenador del Villarreal cuando fue preguntado por el mercado de entradas y salidas, centrándose en un protagonista: Take Kubo. Unai Emery confirmó este sábado en rueda de prensa abiertamente que el jugador internacional japonés «está buscando una salida», por lo que se desvincularía de la cesión vigente con el Submarino por parte del Real Madrid, su club de origen.

El técnico de Hondarribia no ha contado con el futbolista nipón en los tres últimos partidos de Liga ante Osasuna, Athletic Club de Bilbao y Sevilla, y ayer no estuvo ni tan siquiera en la lista de veintiún jugadores convocados para el encuentro ante el Levante en el Estadio de La Cerámica, ya que su idea es marcharse cedido al Getafe en el mercado invernal.

«Le pregunté si quería quedarse o quería irse y me dijo que está buscando una salida», reiteró Emery, quien agregó que a partir de esta respuesta su mente está puesta «en futbolistas que estén metidos en el Villarreal».

«El comportamiento de Take es bueno, nos ha ayudado y debe seguir creciendo, pero el jugador me dijo que quiere salir para buscar más minutos y por eso no estaba en la lista de convocados», concluyó el entrenador del Villarreal, satisfecho por haber roto la dinámica empatadora en casa.