Emery no ve favoritos entre Villarreal y Levante: así radiografía la previa de los cuartos de Copa

Sabe que el Villarreal se cita con la historia este miércoles, en el intento de pasar por segunda vez en la historia a las semifinales de la Copa del Rey. Unai Emery sabe que ante el Levante mañana (Ciutat de València, 19.00 horas en directo por Dzan), el club de la Plana Baixa debe dar un paso al frente y eliminar a un rival amigo, pero que será enemigo durante, mínimo, 90 minutos.

No ve favoritos en una eliminatoria que considera estar al 50% y donde los errores pasarán factura. Emery en estado puro, un técnico que, además, está satisfecho por el esfuerzo del club en el mercado invernal.

Estas son las sentencias del entrenador del Submarino en la víspera del duelo copero:

SATISFECHO CON EL ESFUERZO DEL CLUB EN EL MERCADO

“Satisfacción por el esfuerzo del club en intentar reforzar la plantilla. Además, el Villarreal siempre ha tenido margen de maniobra, ante las lesiones de Alberto Moreno e Iborra, trayendo a Estupiñán y Capoue. Ahora con la salida de Take y las lesiones, se han intentado cosas, pero no hemos querido traer por traer. Solo si mejoraba lo que tenemos. La sensación es que se han intentado cosas para mejorar y agradecer el esfuerzo del club. No tengo ninguna queja en cuanto a la disposición de club y el trabajo y el esfuerzo realizado. Ahora seguimos y confiamos plenamente en la plantilla”.

ANDREI Y RABA, REFUERZOS

“Además de la llegada de Capoue, el club ha traído a Andrei para reforzar la derecha. Y para el ataque por bandas, incluso he hablado con Raba y le he dicho que hay gente delante de él, y que é decidiese si quería salir o quedarse a ayudarnos. Ha decidido quedarse, por lo que es un jugador más que aportará lo suyo”.

CITA CON LA HISTORIA

“Mañana es un partido bonito, una cita histórica y queremos seguir haciendo nuestro camino llegando a semifinales. Por eso plantearemos un once muy competitivo que estará en condiciones de pasar a semifinales”.

ELIMINATORIA AL 50%

“Veo la eliminatoria al 50%, no nos veo favoritos. Los dos equipos somos favoritos. La oportunidad es la misma para ambos, la ilusión y la ambición es la misma, porque la recompensa es alcanzar las semifinales. Además, ellos juegan en casa y llevan una mejor racha de partidos sin perder que nosotros. Vienen de ganar al Real Madrid y estarán muy motivados. Para mí la eliminatoria está al 50%”.

CUATRO DUDAS DE JUGADORES CON MOLESTIAS O LESIONES

“Foyth, Yeremi, Capoue y Gerard Moreno son duda y hasta mañana no sabremos si podremos utilizarlos. En cuestión de horas las cosas cambias y hasta mañana no sabremos quienes podrán estar en el once e incluso en la convocatoria”

CLUBS AMIGOS… PERO MAÑANA, ENEMIGOS

“Hay muchas admiraciones entre clubs, somos entidades amigas, hay buenas sintonías. Mañana serán nuestros enemigos. Mañana nos debemos a nuestra afición, a un escudo y tenemos el acceso a alcanzar unas semifinales. Será un partido muy duro y muy exigente, porque la puerta que podemos atravesar en caso de ganar es muy importante y ambiciona y nosotros queremos estar en semifinales”.

QUIERE HACER “ALGO IMPORTANTE” EN LA COPA

“La Copa es una competición corta y en la que llevamos una trayectoria muy bonita. Pero el Levante también lleva un gran camino en la Copa. Ahora nos toca un rival de entidad, un equipo de Primera. Nosotros seguimos en nuestra línea, en nuestro camino, la Copa nos puede llevar a un reconocimiento a todos los niveles dentro del fútbol. Conseguir un título es muy difícil, pero los pasos que estamos dando son firmes y mañana será muy complicado escalar otro peldaño más, pero es lo que queremos, hacer algo importante en esta Copa”.

CONTRARRETAR LAS ARMAS DEL LEVANTE

“Habrá que usar nuestras armas, pero saber adaptarnos a lo que nos obligue el Levante, un equipo con buen trato de balón y que nos va a presionar mucho y ponerle una intensidad alta al ritmo del partido. Pero nosotros tenemos calidad y capacidad para contrarrestar estas circunstancias que nos plantearán, y ponerlo en práctica. Y sobre todo estar preparados para momentos inesperados, como algún gol en contra o ir a la prórroga o penaltis”.

SIN FALLOS, LOS PEQUEÑOS DETALLES DECIDIRÁN

“El Levante es un gran equipo, con una muy buena plantilla y un muy buen entrenador, al que aprecio. Ambos equipos tenemos referencias los unos de los otros, por eso digo que espero un partido muy igualado, en el que habrá que estar muy acertado en ambas áreas, porque se decidirá en pequeños detalles. Cualquier error nos podría penalizar y ser definitivo”.