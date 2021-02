Emery: "Nos ha faltado un poco más de carácter"

El técnico del Villarreal, Unai Emery, no estaba para demasiadas alegrías cuando terminó el encuentro ante el Elche (2-2). El Submarino había dejado escapar un 0-2 que le permitía poner fin a una racha de cuatro empates consecutivos y situarse más cerca de los puestos de Champions League.

Emery explicó que «la regularidad que llevamos no es suficiente y tenemos que seguir trabajando, que es la única fórmula que conozco para mejorar. Antes, nos daba alguna sonrisa el no perder, pero ya no podemos dejar de ganar tantos partidos. No estoy preocupado, pero sí ocupado en el por qué no hemos ganado en estos cuatro encuentros, ya que quitando el de la Real Sociedad hemos merecido ganar en todos», dijo.

Respecto a la doble imagen que dio el Villarreal en cuanto a la primera y segunda mitad, Emery reconoció que «Gerard da una mayor confianza al sistema y nos permite finalizar con más precisión las jugadas de ataque. Sin él, falta ese faro en tres cuartos de campo, pero tenemos que encontrar la manera de jugar cuando no esté. Lo hemos cambiado antes de lo que pensábamos porque se estaba sobrecargando el músculo y no queríamos correr el riesgo de una posible recaída», manifestó.

Por último, indicó que «al equipo le ha faltado un poco de carácter para cerrar el partido con el 0-2 y eso es parte del proceso que estamos tratando de completar».