La actualidad del Villarreal vista por... Unai Emery

Unai Emery es algo mas que un entrenador. En la previa del partido ante el Granada volvió a demostrar su gran capacidad de comunicación. El técnico repasó en apenas 25 minutos toda la actualidad del Villarreal. Con claridad y sin eludir tema alguno, habló del mercado de invierno, de la posibilidad de que Chukwueze pase por el quirófano, la vuelta de Alcácer, la posibilidad de que Chakla y Raba puedan encontrar un nuevo destino y dejar la disciplina del club amarillo, no eludió las aspiraciones legítimas de disputar la Champions… Ejerció de entrenador y de portavoz del club.

Los temas candentes del Villarreal vistos por Unai Emery:

La vuelta de Paco Alcácer: “Entrena con el grupo y ya está en condiciones de jugar. Él me ha transmitido que quiere volver y ya vamos a contar ya con Paco para este partido”.

Posible intervención de Chukwueze: “Estaba jugando con unos problemas de púbis. Unos partidos con mas molestias y en otros como contra el Celta, con un dolor ya muy fuerte. Decidimos parar y ahora tenemos que valorar si se efectúa una intervención quirúrgica o continúa jugando con molestias o sin ellas, si desaparecen. Es una decisión que se debe tomar entre el jugador y el médico del club, pero no se debe demorar, porque es un jugador importante”.

Mercado de invierno: "Hablo con Fernando con regularidad y hacemos un balance de cada partido y de la situación del equipo. En el tema de fichajes un club como este tiene las puertas abiertas a salidas o entradas, por lo que si encaja algo y nos mejora… intentaremos hacerlo. El club ha ejecutado ya movimientos parecidos, pero debe encajar y no es nada fácil".

Refuerzo en la banda derecha: "Peña se queda solo y es un jugador que creo que nos da cosas más arriba, por lo que en lateral derecho nos quedamos con menos opciones. A ellos, se suman los problemas de Chukwueze, que debemos decidir que hacer con él. Además, debemos jugar más partidos y de más dificultad, por lo que tenemos más riesgo de lesiones y de fatiga; por lo que tener alternativas nos ayudaría. Aunque si no hay alternativas buscaremos en casa, que también tenemos opciones".

Aspiraciones Champions: "Históricamente estos años para el Villarreal, la regularidad es la Europa League y puntualmente en Champions. Sabemos que Europa es un premio grande y que la Champions es el caramelo. No renunciamos a intentarlo, no somos los favoritos, pero somos aspirantes a ello. El Atlético y Madrid tienen ventaja, él Barcelona está a dos puntos y el Sevilla estará ahí, igual que la Real Sociedad. Si somos capaces de mantener lo de la primera vuelta y si el Barcelona no aumenta ventaja, es una opción posible. Tenemos ilusión y el club también, pero no será nada fácil. Tenemos miras altas, ganas y hambre de disfrutar en todas las competiciones como estamos haciendo ahora".

El tema Santy Cáseres: “Es un jugador con el que no se cuenta ahora mismo y la primera idea es que no vuelva y se le encuentra un club para que pueda jugar como cedido o con la opción de un traspaso”.

Posibles Salidas: “Raba y Chakla saben que tienen las puertas abiertas para salir si ellos lo deciden. Están jugando menos y ya se les comunicó en agosto cómo estaba la situación. Raba prefirió quedarse. La idea es la misma ahora. Tienen contrato y se respetará porque su comportamiento es bueno. Tienen la opción de salida, pero está en sus manos. Del resto no se espera ninguna salida”.

El próximo rival: "Cerrar la primera vuelta con 35 puntos y ganando a un rival directo cambia mucho las cosas. Además de los tres puntos, seguiríamos en el camino de las dos últimas victorias, lo que nos dejaría en una buena situación. Jugamos contra el Granada, un equipo que viene creciendo desde la llegada de su técnico, que compite a alto nivel en todas las competiciones. Cuenta con jugadores de calidad y que están muy hechos a su entrenador, que desarrolla siempre un plan de partido complicado y que no nos lo van a poner nada fácil".