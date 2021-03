Emery quiere que el Villarreal gane al Cádiz con el chip de la Europa League

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha afirmado este sábado que en el encuentro de este domingo entre su equipo y el Cádiz en La Cerámica (16.15 horas) quiere ver en su equipo "cosas diferentes" para cambiar la dinámica en la Liga, competición en la que no ganan en casa desde hace casi tres meses, y pretende que los suyos ofrezcan la versión europea como ocurrió ante el Dinamo de Kiev e pasado jueves.

"Tratamos de diferenciar entre la Liga y la Europa League, pero tenemos que unir las cosas buenas de ambas competiciones", prosiguió el técnico vasco, que considera que el partido contra el Cádiz supone un reto, ya que han ganado poco en casa y, aunque apenas han perdido como locales, en esta situación existe "un déficit".

BUENA DINÁMICA

"Los tres puntos son el reto y a nivel de juego somos optimistas porque vemos que el equipo ha recuperado cosas y puede cambiar lo sucedido hasta ahora", prosiguió Emery quien señaló que hablan de paciencia cuando se precipitan y de precipitación cuando muestran demasiada paciencia.

EL RIVAL

"El Cádiz domina el partido, domina el fútbol simple, lo que muchas veces es lo más difícil. Son muy fuertes en el trabajo defensivo y son muy competitivos en los espacios y buscando las salidas a gol con mucho peligro", prosiguió Emery, quien señaló que el conjunto gaditano tiene futbolistas veteranos que compiten muy bien.

EL ONCE

Sobre los posibles cambios en la alineación ante el equipo andaluz, Emery afirmó que cuando cuantos más jugadores estén disponibles y más dudas pueda tener a la hora de confeccionar la alineación, "mucho mejor".

LAS BAJAS

Recordó que Paco Alcácer tiene algunas molestias y que el jueves ya no pudo jugar ante el Dinamo de Kiev y que Ettienne Capoue no puede jugar al no haberse estimado el recurso contra la tarjeta roja que el jugador vio el pasado fin de semana en Eibar. " La buena noticia es que estamos recuperando jugadores, eso nos genera también confianza”, concluyó.