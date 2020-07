Emery: «Sueño con ganar un título con el Villarreal»

Día muy importante en el Villarreal CF, con la presentación de Unai Emery como nuevo entrenador (ha firmado por tres temporadas) y exponente del todavía más ambicioso proyecto del Submarino, aunque Fernando Roig, en su bienvenida, le restase presión: «Los títulos no me quitan el sueño».

«Estar otra vez en España, después de cuatro años de vivir experiencias futbolísticas fuera, es una alegría», arrancó Emery. «El Villarreal me llena desde la ambición. Siempre he admirado este club, el proyecto es estable y ha trascendido a nivel europeo, jugando tres semifinales de Europa League, una de Champions...», prosiguió el guipuzcoano. «Tiene un prestigio ganado a pulso y yo me siento identificado: trabajo, la cultura del esfuerzo.... Es algo que me atrae», desarrolló. «A partir de ahí, son las ganas de crecer, porque es un reto muy atractivo, que es seguir dándole prestigio», reforzó el preparador de Hondarribia.

METAS / «No pienso nunca en las finales, pero sí que sueño. Sueño con conseguir un título con el Villarreal, disfrutando del proceso y del camino», soltó. «El proceso es precioso, de la ilusión por que la gente sienta una pertenencia a algo, que se sienta orgullosa...», dijo.

Para ello, Emery es partidario de «dar continuidad al proyecto porque se ha hecho un gran trabajo, con algunos jugadores que han terminado, como Bruno y Cazorla», señaló. «Lo primero es adaptarme al club y al equipo. Ahora debo sentarme para hablar de la plantilla, para mejorar cosas, pero desde la continuidad, con un número muy alto de jugadores», esbozó. «Hay tres, cuatro, cinco o seis posiciones que yo creo, y el club también, que pensamos que se pueden mejorar», adelantó.

Para ello, Emery será fiel a su filosofía, aunque con algunos retoque: «Quiero ser competitivo y buscar la mejor manera de ganar». «Que seamos capaces de conectar con la afición, que el equipo tenga personalidad y que transmita energía», apostilló el vasco. «Quiero ser yo con mi experiencia, pero también un nuevo yo, con un equipo que gane y que transmita para que la gente se sienta orgullosa de su equipo, que es lo que más me llena», subrayó.

Triple vencedor de la Europa League con el Sevilla, Emery tiene una especial predilección por el torneo al que el Villarreal regresa gracias a su quinto puesto. «Es una competición que ha crecido muchísimo desde que era la Copa de la UEFA y que te da un lugar importante de reconocimiento y prestigio», ponderó. «Yo, que la he vivido tanto, que la he ganado tres veces, le doy importancia, aunque claro que quiero jugar la Champions...», manifestó Emery.

LAS NEGOCIACIONES / El nuevo entrenador del Villarreal, preguntado sobre las negociaciones para recalar en La Cerámica que se remontan a antes del confinamiento, observó que «el compromiso que adquirí con Fernando Roig Negueroles era de palabra, se podía traducir finalmente o no, pero es privado».

«Sí puedo decir que lo hicimos desde el respeto y que yo, hasta que recibí la última llamada de Fernando, estaba en el mercado», matizó el de Hondarribia.