Empieza el baile de la Europa League para el Villarreal

El Villarreal se ha convertido en un clásico de las competiciones europeas de las dos últimas décadas. Después de los grandes del fútbol nacional, es el equipo con mas participaciones en torneos continentales desde que irrumpió con fuerza en Primera División en el año 2000, después de su segundo ascenso a la élite. El Submarino se puede considerar un clásico de la Europa League, donde es el club que más partidos ha disputado en el nuevo formato e iniciará su presencia número 11 ante el Sivasspor turco (este jueves, a las 21.00 horas, Movistar+).



LA COPA DE EMERY / Al frente de esta nueva versión del Submarino se halla también el técnico que más veces ha ganado este torneo: Unai Emery. El entrenador amarillo huía de cualquier alusión a su triunfal estadística, a la vez que tampoco quería hablar de posibilidades de ganar la competición, justo el día antes de que comience la misma. Solo se atrevió a anunciar que habrá cambios, casi obligados, en el once inicial. «Tenemos que equilibrar un once potente con el calendario que nos deja muchos partidos entre semana en la agenda y también con las lesiones que hemos sufrido», explicaba Unai Emery, con tres títulos (Sevilla) y un subcampeonato (Arsenal) en su currículo deportivo.

Siempre exigente consigo mismo, y con sus jugadores, el técnico vasco reflexionaba sobre los puntos a mejorar y también analizaba la evolución del Villarreal desde aquella noche negra del Camp Nou. «Después del partido ante el Barça hemos mejorado mucho en defensa. Ahora tenemos que generar más ocasiones y mejorar en el fútbol de ataque. Un equipo siempre tiene que estar progresando en su juego, nunca puedes poner un listón de rendimiento máximo» aseveraba Emery.



BAJAS EN EL ONCE / El Villarreal se medirá en esta primera jornada de la fase de grupos a un novato como el Sivasspor con las bajas de Alberto Moreno, Gerard Moreno, Pervis Estupiñán y Dani Parejo, todos ellos lesionados y sin opciones de jugar en las próximas semanas. Un hándicap asumido y ya calculado: «Tenemos bajas y debemos conjugar y equilibrar los minutos en el terreno de juego. Habrá cambios respecto al domingo pero con un once competitivo y los cinco cambios. Tenemos mucha ilusión en esta competición», añadía.



NOVEDADES EN EL ONCE / Las posibles novedades en el once inicial se centran en el debut del exguardameta argentino de la Real Sociedad Gero Rulli en la portería, junto a su compatriota Juan Foyth, quien, probablemente, formaría tándem con Ramiro Funes Mori en el eje de la zaga, porque la gran acumulación de partidos de Pau y Raúl Albiol invitan a que se les dé descanso a ambos, más teniendo en cuenta la apretada agenda del Villarreal en Liga y en Europa.

En esa línea es probable la primera titularidad en partido oficial del japonés Take Kubo y Carlos Bacca ante el Sivasspor, séptimo en la Superliga turca y que ha logrado dos triunfos fuera de casa, el último, el pasado sábado (1-3) ante el Kayserispor.