La enésima pérdida de papeles de Sergio García

No es la primera vez que Sergio García pierde los papeles durante un torneo, aunque esta última acción se ha conocido cuando la competición ha bajado el telón. Fue el pasado domingo, durante la última jornada del British Open, en el que el borriolense comenzó muy bien, pero con el paso de las jornadas fue a menos hasta perder todas su opciones al título.

Pues fue durante el último recorrido cuando se produjo un hecho que ahora ha visto a la luz en un vídeo de un aficionado. Concretamente, ocurrió en el 'tee' del hoyo 5, cuando tras realizar una mala salida, el 'Genio de la Coma' lamentó el golpe y tras dar unos pasos lo lanzó hacía atrás, en dirección a su 'caddie', que curiosamente es su hermano Víctor. En ese instante, los aficionados que presenciaron la acción se quedaron sorprendidos por lo que habían visto, escuchándose algunas voces de asombro.

Sergio Garcia threw his driver at his caddie during the final-round of The Open🤔 pic.twitter.com/9tHJnBF0YU