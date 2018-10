El enigmático mensaje de Piqué tras la victoria en Londres

Unos versos del rapero norteamericano Eminem sirven para aproximarse al estado anímico actual de Gerard Piqué. El defensa del Barça, poco después de la victoria en Wembley ante el Tottenham (2-4), recurrió al 'Beautiful pain' de Eminem para lanzar este mensaje:

"Estoy parado en las llamas / es una hermosa clase de dolor/ que incendia el ayer / encuentra la luz, encuentra la luz / encuentra la luz".

¿Ha encontrado la luz Gerard Piqué tras la victoria en Londres? El central precisamente cumplió el miércoles su partido número 100 en la Liga de Campeones. Después de los "accidentes" ligueros frente al Leganés (2-1) y al Athletic de Bilbao (1-1), algunas voces críticas apuntaron a Piqué.

Beautiful pain - Eminem



I'm standing in the flames

It’s a beautiful kind of pain

Setting fire to yesterday

Find the light, find the light, find the light.