El 'enmascarado' Albiol mantiene la duda

«Hace dos días pensábamos que Raúl (Albiol) no podía estar, pero hoy (ayer para el lector) ha trabajado con el grupo, sus sensaciones son buenas, por lo que vamos a esperar a mañana (por hoy). Le he dicho que la decisión va a ser suya, aunque le he pedido que siempre al tomar esa decisión debe jugar pensando que está al cien por cien. Si tiene alguna duda en cualquier disputa, él debe asumirlo. Tenemos la alternativa con Pau Torres y Funes Mori, que la hemos trabajado», explicó muy claramente Unai Emery al ser preguntado por las opciones que tenía el central valenciano de estar el domingo en el Camp Nou.

Albiol se retiró del partido de la pasada jornada tras sufrir un fuerte golpe en la nariz y, aunque las pruebas médicas a las que fue sometido descartaron una fractura del tabique nasal, el futbolista se ausentó unos días de los entrenamientos junto al resto del grupo y ayer reapareció con una máscara protectora.

En principio, será el propio jugador el que decida si entra o no en la convocatoria para el choque de esta tercera jornada liguera y lo hará en función de las sensaciones que tenga en el último entrenamiento que efectuará el equipo hoy, a las 10.00 horas, en la Ciudad Deportiva Miralcamp.

En caso de que finalmente opte por jugar, Albiol lo hará con la misma máscara protectora. Un complemento que ya lución cuando era jugador del Real Madrid y sufrió la fractura del maxilar izquierdo en un entrenamiento con la selección nacional. En aquella ocasión Albiol tuvo que entrenar a las órdenes de José Mourinho y jugar con una máscara hecha a medida durante nada menos que tres semanas y nunca dudó cuando estuvo sobre el terreno de juego, lo que hizo que el técnico portugués siguiera contando con él.