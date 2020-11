Enrique Cerezo se enoja con la FIFA tras el coronavirus de Suárez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha atacado a la FIFA por el descontrol en las medidas de seguridad en el parón de selecciones, durante una entrevista en el Tú dirás de RAC1. "En España el tratamiento es muy duro. LaLiga tiene un inspector que antes del partido hace las pruebas PCR, va al campo, controla las distancias de seguridad entre jugadores y que no se juntan en los vestuarios. Eso es muy fácil hacerlo, pero cuando no se hace, no me extraña que surjan estos problemas", ha expresado Cerezo.

Y es que el conjunto colchonero no podrá contar ni con Luis Suárez ni con Lucas Torreira para el partido de este sábado contra el Barça. Ambos están contagiados de coronavirus después de viajar con la selección de Uruguay.

Cabreado con partidos innecesarios

Las quejas del presidente atlético llegan tras conocerse que los jugadores de la selección de Uruguay se juntaron para una comida el domingo, un asado, sin mascarillas ni distancias de seguridad.

Cerezo también celebra el buen momento que atraviesan los colchoneros único equipo invicto en la liga. "Siempre vamos a seguir soñando", dijo antes de acordarse de Barça y Madrid, sobre los que comentaba que acabarán luchando codo a codo.

Además, defendió que a Antoine Griezmann no lo cuidan tan bien en el Barcelona como lo hacían ellos en su etapa en el Atleti.