ENTREVISTA | Bautista habla con 'Mediterráneo' desde Australia y explica su cuarentena y la puesta a punto

España afronta desde este martes la ATP Cup en Melbourne, una competición que ha visto reducida su participación a 12 selecciones por la pandemia mundial del coronavirus y que llevará al combinado nacional a pelear por destronar a la vigente campeona, la Serbia de Djokovic. En la formación nacional, liderada por Rafa Nadal, se encuentra el castellonense Roberto Bautista Agut, quien ha cumplido la reglamentaria cuarentena en la habitación de su hotel de concentración y afronta su primera competición del 2021. Su primer rival, el australiano John Millman.



--¿Cómo se encuentra? ¿Con qué sensaciones llega a esta cita después de un año tan raro?

--Llegamos con la preparación correcta, sobre todo, habiendo mejorado mucho de las molestias en el codo que arrastraba. Me encuentro mucho mejor y, después de prácticamente cuatro meses sin competir, ya tenemos la primera competición y la afronto con ganas e ilusión de empezar otra temporada y hacerlo bien.



--¿Cómo ha cambiado su preparación el coronavirus?

--Hemos tenido más tiempo para entrenar, aunque al llegar a Australia hemos tenido que cumplir una cuarentena muy estricta. No nos han dejado salir de la habitación durante varios días y, cuando hemos podido salir, ha sido muy gratificante. En mi caso, han sido 17 días, más los dos de viaje, así que 19 días encerrado y eso se nota. Se ha hecho largo y pesado.



--¿Cree que todo esto le puede afectar en su rendimiento?

--Bueno, creo que al final hemos podido sacar una preparación correcta, pero no excelente, por supuesto, pero más o menos salimos con unos mínimos aceptables porque antes de viajar había hecho prácticamente dos meses de entrenamiento (uno de preparación física y otro de preparación física y tenis en casa). Este año, por circunstancias, he tenido bastante tiempo para prepararme y espero que haya hecho las cosas bien y se vea en competición. Si no salen bien, hay que tener paciencia porque el año es largo y los resultados al final llegarán porque yo me encuentro bien, a un buen nivel.



--La ATP Cup, ¿se toma como preparación para el Open de Australia o España va a por el título?

--Nos los tomamos de forma diferente al año pasado. El año pasado vinimos aquí con una semana de antelación, pudimos hacer muchos días de entrenamiento de mucha calidad y con todos los integrantes del equipo, pero este año hemos estado más limitados y nos falta afinar un poco, acabar de rematar la preparación. Poco a poco habrá que ir entrando en competición y al principio, aunque las cosas no sean fáciles, habrá que saber sufrir, saber luchar e ir buscando esa intensidad que tiene la competición y que, lógicamente, al principio costará un poquito.



--Este año, además, el capitán de la selección es su entrenador, Pepe Vendrell. ¿Cómo está siendo el trabajo con él?

--La verdad es que como siempre. Al estar aquí conmigo ha podido hacer pocas labores de capitán porque no hemos podido compartir demasiados momentos con los compañeros al estar encerrados tantos días. Tenemos ganas de hacer equipo, la verdad, y los días previos a la competición él se ha dedicado más a organizar entrenamientos, ruedas de prensa...



--Pensando en lo que viene después, el Abierto de Australia, ¿qué espera de ese torneo?

--Es un torneo que afrontamos con mucha ilusión y ganas. Las condiciones normalmente se han dado bien y esperemos, poco a poco, ir cogiendo ritmo de competición y hacer un buen inicio de temporada, que es lo que buscamos siempre al arrancar el año.



--Y después de Australia, ¿cómo se le presenta el calendario?

--Va a estar muy apretado, con Montpellier, Rotterdam, Doha, Dubai, Miami... Esperemos que se puedan jugar todos.