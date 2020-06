Entrevista a Julio Maldonado: "Yo también me saturo de fútbol"

El reinicio de Liga ha sido extraño para todos y en particular en la cabina de retransmisión de Movistar+. Carlos Martínez y Julio Maldonado, sin Michael Robinson, se las apañan bajo ese mantra de que la vida avanza aunque no siga igual. El trío es de momento un dúo. La próxima temporada, ya se verá. El amontonamiento de partidos aplasta los recuerdos y las valoraciones en directo ya pasan factura en las redes sociales. Fútbol es fútbol.

Vayamos al día de la primera retransmisión. Sevilla-Betis. Faltaba Robinson. ¿Cómo era el ambiente en cabina? El ambiente fue frío. Faltaba el público y faltaba Michael. Se juntó todo. A mi me costó 10 minutos meterme en el partido. Al cabo de un rato ya se te pasa. A ver, hemos tenido mucho tiempo para hacernos a la idea. Incluso cuando Michael estaba con nosotros, como él trataba de darle un aire de normalidad a lo que le pasaba, casi que lo hemos ido asumiendo como algo natural. Lástima que con el tema de la pandemia no nos hemos podido ni despedir de él. Ha sido muy triste. Carlos y yo lo hablamos mucho. Michael va a estar siempre en el ambiente con nosotros, porque lo que hacemos, cómo lo hacemos, la forma de sentir el fútbol, de comunicar, está impregnado de él. Al menos lo vamos a intentar. No es fácil, porque Michael era único

Por el sentido del humor, por ejemplo. Cada uno tiene su personalidad y yo no tengo la inteligencia que tenía él para el sentido del humor, y eso va a ser muy difícil de sustituir. Es imposible. Yo no pienso ni intentarlo.

¿No os habéis planteado sustituirle? Es algo que la casa se estará planteando. Hasta el final de temporada estaremos Carlos y yo. La próxima, supongo que buscarán de nuevo un trío. Es una decisión difícil. Pero no hay que pensar en un Michael Robinson bis. Quien venga lo hará con su propio estilo. Seguro que la casa elegirá bien, no tengo duda.

¿Se siente más responsabilizado de sostener la narración? No tengo esa sensación. No me veo con más carga de responsabilidad. Mira, eso no lo he hablado con Carlos, pero por el hecho de ser dos y no tres no me obliga a hablar más. Michael, en otra de sus frases míticas, decía que no te dan un micrófono para que hables sin parar, sino para que lo uses cuando tengas algo que decir. No tengo que comentar por Michael y por mi. Al final, si hablas más por rellenar lo acabas haciendo mal seguro.

¿Se pierde pasión por narrar y comentar sin público en el estadio? Yo no pierdo pasión porque me centro en lo que sucede en el campo. Eso no cambia.

Ha habido críticas a sus valoraciones en algún partido del Madrid. El de Anoeta, en concreto. Nosotros comentamos los partidos con nuestra opinión sincera y objetiva. Si dices algo que favorece a A, protestan los que van con B. Y viceversa. Y si dices C, protestan los dos. Esto esta asumido desde hace tiempo. Las criticas en este sentido hay que saber que están ahí pero que no deben afectarnos para nada, y de hecho no lo hacen. En Anoeta coincidió que las tres jugadas polémicas favorecían al Madrid pero pensamos que las tres estaban bien pitadas, pero podía ser al revés. Y no vamos a compensar. Decimos lo que pensamos y ya está. Después en el partido contra el Mallorca dijimos que hubo falta de Carvajal. Coincidimos los dos, pero a veces no ocurre. En fin, seguiremos diciendo lo que pensamos, con respeto, eso sí.

¿Miró mucho fútbol durante el confinamiento? Vi mucho fútbol histórico. Y muchas series.

¿Series? Soy un loco de las series

Pensaba que solo veía fútbol...Esa es una leyenda urbana. Miro mucho fútbol, más que una persona normal. Ahora venía en el tren viendo el Nordsjaelland-Copenhague. Intento aprender de cada partido que veo. He visto mucho fútbol histórico de mi colección. De fútbol actual no he visto nada. Desmiento que viera partidos de la liga bielorrusa. De la Bundesliga, por supuesto. Y la liga danesa también. Y la liga austriaca.

No ha cambiado sus hábitos, pues. No, para nada. Yo incluso en verano mantengo la inercia de ver muchos partidos.

¿Cuántos partidos ve al día? Intento ver dos o tres. Incluso cuatro. No los veo completos. Como son grabados y ya sé qué ha pasado, intento que te aporten algo. Igual alguno a partir del minuto 60 paro porque ya veo cómo juegan algunos jugadores. O sé que en el minuto 83 hay un cambio, quiero ver qué aporta un jugador y salto hasta ahí. A lo mejor en tres horas por la mañana veo cuatro o cinco partidos. Si te organizas, da tiempo a todo: a ver partidos, ver series, estar con la familia, leer prensa....

¿Y no se satura nunca del fútbol? La saturación existe, ¿eh? Esta es otra leyenda urbana. Que se piensa la gente que puedo estar 24 horas viendo fútbol sin cansarme, y no.

Lo desmentimos, pues. Cuando ves siete horas seguidas de fútbol te cansas y te hartas. Y quieres ver una película. Soy humano. Pero, bueno, es mi trabajo. Mucha gente me pregunta: cómo puedes ver cinco partidos y estar siete horas viendo fútbol? Pues pregúntale a un taxista cómo puede estar siete horas conduciendo. Es lo mismo, es mi trabajo. Lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho asociar una cosa que es divertimento con el trabajo.

¿Piensa en fútbol desde que se levanta? Sí, sí, de verdad. De repente pienso en un jugador, por ejemplo un chico que se llama Daramy, un delantero joven de 19 años que juega en el Copenhague, que me gusta mucho. Pues me despierto, pienso en él y me digo que quiero ver partidos de su equipo. O si voy a comentar un partido le doy vueltas a quién va a jugar, quién no... Yo asocio el fútbol a la profesión. Me estoy duchando y ya cavilo: podría hacer este vídeo de tal futbolista para mi canal de Youtube, tengo que comentar esto o tengo que comprobar no sé qué Es todo una mezcla.

Se distingue también por una memoria asombrosa para recordar jugadores y partidos. Tengo muy buena memoria, pero quizá es selectiva. Ni me acuerdo lo que comí ayer. Retengo mucho cuando veo fútbol. Eso me hace aportar cosas en los comentarios de los partidos, porque yo no llevo nada apuntado ni preparado. Conozco a los equipos, eso sí, y los preparo, que esa es otra leyenda urbana. Hay gente que se cree que tú me preguntas ahora por el Goztepe turco y te suelto un once ideal de su historia. Es imposible. Pero si yo tengo que comentar al Goztepe porque le ha tocado al Sevilla en la Europa League, pues evidentemente los días anteriores me veo varios partidos. Y todo eso lo retengo.

¿Cuántos partidos guarda ahora en su archivo? Grabo a un ritmo de 300 a la semana sin exagerar. Debo tener unos 150.000 partidos ahora.

¿Le han tanteado alguna vez para ser ojeador o agente? Agente, no. Tuve una oferta para ser director deportivo en el Zaragoza en el 2006. Nunca me olvido. Me llamo Agapito Iglesias, que había comprado el club y me citó en Sigüenza. Me llamaron del Gobierno de Aragón, con una llamada con mucho secretismo. Verás, es que queremos montar una reunión contigo, hay una persona muy importante de la región. Y, claro, aunque solo fuera por curiosidad, me dije: hay que ir. Me presenté ahí y era Agapito Iglesias que me ofreció ser director deportivo de Zaragoza, que había subido a Primera. Y le dije: hostia, Agapito, mira, es que a mi lo que me gusta es el periodismo. Y no se podía compaginar, evidentemente. Me intentó convencer, aunque no llegamos ni a hablar de dinero. Justo me coincidía con el Mundial de Alemania, que lo iba a comentar con Maradona. Y vio que le daba largas, así que no volvimos a hablar. Y ya nadie me ha vuelto a llamar.

Y oiga, dar voz a casas de apuestas, ¿le genera algún tipo de conflicto? Ninguno. Sé que hay una sensibilidad en España con este tema, y es normal, porque la ludopatía es un problema serio en la sociedad, pero las primeras interesadas en que ese problema no exista son las propias casas de apuestas Conozco bien el tema, me he informado. Y conste que yo no apuesto. Pero las apuestas existen, forman parte del ser humano, ¿quién no ha apostado algo? Sí que es verdad que hay gente que pueden tener problemas, pero por lo demás es una forma de divertimento.

Dijo que Maradona es mejor que Messi. Defienda semejante afirmación. Yo lo defiendo. Primero, Messi no se ha retirado e igual cambio de opinión. Porque cambiar de opinión es sano. Creo que en el pico máximo de talento puro de un futbolista, a Maradona nunca le ha alcanzado nadie. Si trazas una línea de 15 años, que es la carrera de Messi y Maradona, Messi estaría entre el 9,90 y 9,95 prácticamente los 15 años. Pero al 10 solo ha llegado Maradona, pero por poco tiempo. Si tú me dices cuál es el jugador más increíble que has visto en tu vida, diría Maradona; con qué jugador me quedaría para mi equipo, sería Messi.