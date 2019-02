Equipo de 1ª y fútbol de Champions

Al Villarreal no lo echa nadie de Primera. Ayer despertó a lo grande. Con una victoria que vale tres puntos... o más. Los males del Villarreal tenían una cura demasiado evidente y que se escribía con V de victoria. En Lisboa empezó todo y en La Cerámica continuó. Y de qué manera, con un fútbol de Champions. Calleja ha recuperado la ilusión de ganar, competir y levantarse del suelo cuando el golpe es tan duro como lo fue al dejarse remontar un 2-0 ante el Espanyol. No se puede olvidar el ambiente de fútbol. Con esa comunión grada-equipo, con ese espíritu, se puede decir que el Villarreal ha llegado a tiempo para salir de la cola y hacerlo con autoridad. La única receta es competir y pelear como ayer ante uno de los mejores equipos de LaLiga. No hay más.

La tarde en La Cerámica comenzó con la música de la Filharmònica Borrianenca y acabó con las mejores partituras de la orquesta del Villarreal dirigida por el maestro Cazorla. Era el regreso del fútbol vestido de amarillo, con sus mejores galas y con el sabor remember de los mejores tiempos del Submarino, que volvía por la puerta grande. Parecía como si las 23 jornadas anteriores hubieran sido solo una pesadilla tras una mala digestión y nada hubiera ocurrido. ¡Pero qué gozada! El asturiano cogió la batuta y sus músicos empezaron a tocar los instrumentos de manera tan acompasada como pasional. Los acordes sonaban con la fuerza de quien lleva la música en el corazón. El Villarreal fue racial y cerebral en dosis alícuotas.

DIRECTOR DE ORQUESTA // Cazorla movía la batuta desde el césped para que los amarillos interpretaran los acordes tan bien compuestos por Calleja, que sigue ajustando graves: cada día, la melodía tiene mejor pinta.

El entrenador madrileño afrontaba su cuarto partido de la era II. Mantuvo el armazón y la idea, pero continuó introduciendo ajustes, tanto en el nombre de los jugadores como en las posiciones. Lo más destacado ante el Sevilla era la ubicación de Iborra, liberado de los grilletes de tener que ser el guardaespaldas del centro del campo y dotado con más libertad para jugar más cerca del área, junto a Cazorla. Calleja construyó un cuadrado mágico con Bacca, Toko Ekambi, Iborra y Cazorla, dejando la función de escoltar la medular a Cáseres, con Pedraza y Mario cerrando los pasillos laterales y explotándolos cuando la oportunidad lo requería.

El Villarreal volvía a ser protagonista del juego. Quería el balón, y éste le devolvía su amor. Y todo vestido con una intensidad que dibujaba un partido vibrante para la grada, más enchufada que nunca y convirtiendo La Cerámica en una olla a presión. Un ambiente de fútbol espectacular... y el Submarino pasando por encima de un Sevilla desbordado y sorprendido. Enfrente tenía al viejo enemigo con el que luchaba temporada tras temporadas en la parte alta de la clasificación y no el desconocido Villarreal que comenzó penúltimo la jornada.

El partido parecía jugarse en un terreno de juego boca abajo, con la cuesta hacia la portería del conjunto andaluz porque el balón siempre estaba en su mediocampo. Hasta que llegó lo que tenía que llegar, el 1-0, en un remate ejecutado con la cabeza pero manipulado por el corazón del Álvaro, que entró como un torpedo en la meta de Vaclik.

INMUNE A TODO // El Villarreal había olvidado ese estado ansiolítico y depresivo que mermaba los mecanismos de su fútbol y le hacía errar tanto en defensa como en ataque. Ni la tempranera lesión de Bonera, un contratiempo porque el italiano estaba jugando a un gran nivel, restó un ápice de seguridad al equipo. Los tres centrales defendieron cada acción como si les fuera la vida en ella, con una concentración y una contundencia que maniataron al Sevilla, que solo dio un susto, a cargo de Munir que desvió felinamente Asenjo.

Los amarillos jugaban como en sus mejores días. El Villarreal tocaba a arrebato y llegó el 2-0, al filo del descanso. Una jugada de fantasía pura, con taconazo de Bacca incluido que dejó a Toko Ekambi solo a puerta vacía... y ¡gol! La Cerámica estaba al rojo vivo: su Villarreal había puesto todos los hornos en ebullición.

EL AVISO // Calleja alertó a sus hombres en la caseta de que no se podía repetir lo que aconteció ante el Espanyol con un 2-0 a favor. El Submarino salió, si cabe, más conectado que en el primer tiempo. Solo cambió que el Sevilla reaccionó con dos cambios de partida. Pero nunca le pudo ganar la tostada al Villarreal. Viendo correr a los futbolistas groguets, era imposible que se escapara ese triunfo liguero que ha tardado en llegar casi tres meses (desde el 25 de noviembre). Pero para que la fiesta fuera completa, aún faltaba saborear otro golazo, con la firma de Pedraza. El 3-0 fue producto de la garra y la velocidad de un extremo brutal como es el cordobés, que ahora expresa lo que es y quiere ser este Submarino. Un tiro al palo del camerunés pudo ser el cuarto.

El fútbol es calidad y talento pero sin sacrificio, concentración, intensidad y el corazón de los futbolistas y los 17. 402 espectadores que empujaron con una fuerza descomunal a su equipo, el Villarreal no hubiera resurgido con la fuerza que lo hizo ayer. Sí, sí, se puede. Un Villarreal de Primera. No hay otro camino que el emprendido ayer.

LUNES

18 DE FEBRERO DEL 2019

4