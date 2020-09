«Es el camino, pero aún hay margen de mejora»

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó, tras conseguir su primera victoria oficial con el Submarino, que su equipo debe seguir mejorando con la idea de ganar más partidos para estar en las zona de arriba de la tabla. «Nos falta ser más desequilibrantes y cometer menos errores defensivos para que no nos castiguen tanto», agregó.

El técnico vasco indicó que habían merecido ganar y que la gente del banquillo había realizado una buena aportación, por lo que se mostró satisfecho con el resultado. Pese a ello, advirtió que hay margen de mejora, sobre todo atrás, para que el Villarreal no sufra tanto durante los partidos y pueda conseguir sumar de tres en tres en lo que queda de curso.

Al respecto, se centró en las transiciones defensivas, donde su equipo concedió varias oportunidades al Eibar. «Debemos insistir en la salida de balón y tener las posiciones cubiertas cuando lo perdamos, pero no me ha gustado la relajación en las contras de Inui. No podemos permitir contragolpes como el que nos ha hecho», indicó Emery, quien señaló que la victoria les da confianza y que el equipo había tenido buena mentalidad durante los 90 minutos.

En cuanto al goleador, Gerard Moreno, destacó que «es un hombre de la casa que siente al Villarreal, que ha crecido y que está en la selección por méritos, tras ser el jugador nacional con más goles anotados el pasado curso».