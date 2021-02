Es internacional, capitana de su selección... conoce al refuerzo de Champions del Joventut Almassora

El Joventut Almassora continúa reforzándose en vistas a quedar lo más arriba posible en la clasificación en su debut en la liga Reto Iberdrola. La última incorporación albinegra es la centrocampista taiwanesa Tseng Shu-o, una futbolista de gran calidad técnica que ha competido en ligas tan variopintas como la de su país, además de Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Islandia, Serbia, China, Croacia e Italia.

La veterana jugadora, que tiene 36 años, llega a Almassora en un gran estado de forma y lo hace con participaciones en la Champions y con el importante rol en la selección, de la que es capitana. Tseng no comenzó a jugar al fútbol hasta los 12 años, pero cuando empezó a practicarlo se enamoró de un deporte en el que finalmente se ha desarrollado de forma profesional. La nueva jugadora del Joventut ha competido en diferentes zonas del planeta, pero donde más disfrutó practicando su deporte favorito, ese al que se hubiera podido dedicar en Taiwán, fue en «Canadá y Francia».

Y es que durante su etapa en estos países la asiática explica que competió «a un alto nivel»: «La formación profesional de los equipos y de las competiciones era muy elevada, y todo se desarrollaba en un entorno de vida muy bueno».

Pese a su primer intento de salir de Taiwán con la ilusión de convertirse en futbolista profesional, concretamente en el Fukuoka J. Anclas de Japón, no cristalizó y finalmente su primera aventura se dio en Australia en el 2009, en el Camberra United. Desde entonces, Tseng ha pasado por un sinfín de equipos. Colorado Rush (Estados Unidos), Vancouver Whitecaps (Canadá), Spokane Shine (Estados Unidos), Saint Ettiene (Francia), SV Neulengbach (Austria), Fylkir (Islandia), Albi (Italia), Spartak Subotica (Serbia), Henan Huishang (China) o Split (Croacia), entre otros.

Profeta en su tierra

Antes de comenzar esta impresionante carrera, también fue profeta en su tierra. Desde muy joven acudió a la selección de su país, con lo que en el 2002 se adjudicó el MVP del campeonato asiático sub-21, un momento que la taiwanesa recuerda con gran satisfacción al haber triunfado en casa.

Respecto a sus cualidades, destaca por su capacidad técnica, pero también ha mejorado su potencial físico, uno de los puntos débiles del perfil de jugadora asiática habitualmente. «Cuando salí de Taiwán crecí en el plano físico y en Estados Unidos, un fútbol mucho más agresivo, gané en competitividad. Es un fútbol que aúna tanto la faceta física como la técnica. Pero la mentalidad y el día a día desde una idea profesional lo viví completamente cuando llegué a Europa», explica.

En Europa Tseng jugó la Champions League en muchas ocasiones y su mejor recuerdo llegó en el 2014, cuando marcó un gol en cuartos de final con el SV Neulengbach al Tyresö sueco de Vero Boquete o la brasileña Marta, a la postre subcampeón.

Nuevo reto a los 36

A sus 36 años, esta veterana llega a la liga española y lo hace con la ilusión de una juvenil. «España siempre ha sido conocida por un fútbol táctico de gran nivel, siempre he querido jugar aquí y ahora puedo cumplir mi sueño y continuar creciendo y aprendiendo como futbolista», confiesa Tseng.

La capitana de la selección de Taiwán destaca el buen ambiente con el que la han acogido en Almassora. En ese sentido, apunta que «la gente es muy amable y trabaja con pasión por el equipo». «Todo el mundo me ha hecho sentir bien desde mi llegada», dice.

El equipo albinegro firma a una jugadora de carácter que jamás se rindió. Y es que Tseng se define como «una persona sin límites». «He tenido que afrontar múltiples desafíos en muchas zonas del mundo y muy diferentes entre sí yo sola. Poca gente es capaz de hacer tanto para lograr sus sueños. Todo lo que he hecho ha sido para progresar, jamás me he rendido», concluye.