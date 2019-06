España admira a Cazorla

Santi Cazorla se ha convertido en todo un ejemplo de superación. Tras dos años sin jugar y ocho intervenciones quirúrgicas después ha regresado a la selección española tras una brillante temporada en el Villarreal para afrontar los partidos de clasificación para la Eurocopa ante Islas Feroe y Suecia. Ayer volvió a ejercitarse por segundo día a las órdenes de Robert Moreno, que sustituye a Luis Enrique durante su ausencia por motivos personales.

Y su sacrificio y lucha para volver a ser futbolista no ha pasado desapercibido para nadie. Estos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas está siendo uno de los jugadores más perseguidos y está teniendo muchas citas con los medios, aunque ayer habló para todos al ser el protagonista de la rueda de prensa. Lo que ha conseguido es digno de admirar y así se lo están reconociendo, sin significar su presencia en esta convocatoria un homenaje.

Así lo reconoció el propio jugador, que desveló que el cuerpo técnico le comunicó que era un premio a su rendimiento de esta temporada en el Villarreal. «Me han transmitido que estoy aquí únicamente por lo que he conseguido deportivamente. Mi caso es más especial por lo que he pasado por la lesión, pero no es el motivo de mi vuelta. Me han traído porque mi nivel durante el año ha sido el adecuado para estar en la selección y es un ejemplo para la gente de mi edad, que tengan ilusión por vestir esta camiseta hasta el final porque si haces las cosas bien te puede llegar el momento», sentenció.

El amarillo más rojo

Cazorla recordó lo mal que lo pasó todo este tiempo: «Por supuesto que en estos dos años hubo todo tipo de momentos, en los que pensé en dejarlo, momentos complicados en lo mental y lo físico porque la lesión no avanzaba. Fue una carrera de fondo y no tiré la toalla». Y con este esfuerzo ha conseguido regresar a la Roja, reafirmándose como el futbolista que más veces ha defendido los colores de España mientras es o ha sido jugador del Villarreal.

Hasta la fecha, el asturiano suma 77 internacionalidades —algunas con el Arsenal y Málaga— y por detrás suyo están los otros 14 futbolistas que también lo han conseguido. Marchena y Capdevila, con 69 y 60, respectivamente, completan el podio, mientras que el cuarto, ya muy lejos de ambos, es Marcos Senna (28), el primero que siempre lo ha sido militando en el Submarino.