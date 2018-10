Una España alternativa contra una Gales sin Bale

Con la creación de la Liga de Naciones, el estreno de Luis Enrique Martínez como seleccionador español se produjo en un ambiente más o menos competitivo, ante selecciones potentes y en partidos oficiales, aunque con un título muy menor en juego, pero en los que no hay demasiado espacio para las probaturas.

Superado con suficiencia el estreno en Wembley ante Inglaterra y con excelencia el partido ante Croacia, el técnico de la selección afronta, con su primer amistoso, este viernes ante Gales (20.45 h.), el primer banco de pruebas para exponer un plan alternativo. “Le damos valor máximo al partido a pesar de ser un amistoso. Estamos inmersos en un proceso, de refrendar y mejorar nuestros recursos, para el que no podemos desperdiciar ningún partido”, aseguró Luis Enrique en la rueda de prensa previa.

Dentro del plan de trabajo, al estilo de un club, que promulga Luis Enrique en la selección, es el momento para que la segunda unidad de un paso adelante y de que, el lunes en Sevilla ante Inglaterra, en la segunda jornada de la Liga de Naciones; se muestren los conceptos asimilados en las intensas jornadas de entrenamiento con las que Luis Enrique prepara a su equipo.

Con la irrupción de Saúl y la renovación de nombres respecto al equipo que cayó en octavos de final del Mundial, la confianza en el nuevo proyecto se ha disparado. Ante Gales, Luis Enrique tiene que dar cabida a nuevas alternativas. “Es un partido para que el que entrene bien aproveche los minutos. Cuando hay bajas hay oportunidad de ver a los que no iban a estar, o no iba a jugar”, insistió el seleccionador.

LÍNEA CONTINUISTA

En su segunda convocatoria, Luis Enrique marcó una clara línea continuista, solo alterada por las bajas obligadas por lesión que el seleccionador se encargó de remarcar antes de dar ningún nombre en la modalidad de vídeo que tocó esta vez. Bartra, Jonny, Alcácer y Koke son las novedades, por los lesionados Carvajal, Íñigo Martínez, Isco, Sergi Roberto.

Además de para las novedades en la lista, encabezadas por el debutante Jonny Castro Otto, el partido ante Gales es la oportunidad para jugadores que ya estuvieron en la anterior concentración, pero que no dispusieron de demasiados minutos, especialmente Morata, que se quedó sin jugar.

ROTACIONES



Se esperan rotaciones desde la portería, con la entrada de Kepa en lugar de De Gea, hasta la delantera, con la irrupción de Paco Alcácer, goleador con el Borussia Dortmund. En el centro del campo, el relevo en el medio centro tiene nombre propio, el de Rodrigo Hernández. “No es ninguna sorpresa, ya sabemos de su rendimiento”; ha dicho Luis Enrique del jugador del Atlético de Madrid, al que ha alabado en cada oportunidad que ha tenido.

Además de Saúl, el epicentro de esta selección, en el once puede entrar un Dani Ceballos que se perfila, como en el Real Madrid, como uno de los jugadores que tiene que ser protagonista en campo contrario.

Diego Costa, ausente en la primera convocatoria por paternidad, ha vuelto a causar baja, esta vez por lesión. El delantero, que parecía entrar en los planes de Luis Enrique, deberá esperar a la convocatoria de noviembre para debutar con Luis Enrique, mientras los otros aspirantes al puesto (Aspas y Rodrigo) van aprendiendo las lecciones tácticas que impulsa el seleccionador.

BALE NO JUEGA



En Galés, Bale es baja con fatiga muscular. El seleccionador Ryan Giggs confirmó que el madridista, que no se entrenó con el grupo, no podrá ser de la partida. “No lo esperamos para jugar contra España, pero no tiene nada serio. Arrastra fatiga muscular desde el fin de semana, iremos viendo cada día cómo está”, explicó el técnico, dejando entrever que el atacante puede llegar al otro partido de su selección en esta ventana, el martes, en Irlanda, en un derbi británico capital para que Gales mantenga opciones en su grupo en la Liga de Naciones.

En el Estadio Milenium de Cardiff, Giggs tiene la oportunidad de presentar algunos de los jóvenes llamados a ser el relevo de la generación de Ramsey o Allen. El jugador del Derby Country, propiedad del Liverpool, Harry Wilson hará de Bale en ataque, mientras que Ethan Ampadu, jugador del Chelsea, puede ser titular en el centro del campo. “Bale mejora las virtudes de Gales, seguramente les afecte en su estilo de juego”, dijo Luis Enrique.